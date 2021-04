FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.04.2021 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES GYM GROUP PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES TEN ENTERTAINMENT PRICE TARGET TO 325 (220) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RESUMES RHI MAGNESITA WITH 'NEUTRAL' - TARGET 4900 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS MONEYSUPERMARKET.COM TARGET TO 270 (290) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2610 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 470 (425) PENCE - 'OUTPERFORM' - JPMORGAN RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 160 (135) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3500 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 720 (700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TO 'OVERWEIGHT' ('N') - TARGET 250 (230)P - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 220 (185) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 1075 (910) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ST. MODWEN PROPERTIES TARGET TO 505 (495) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1125 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES SHANTA GOLD PRICE TARGET TO 30 (28) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1900 (1650) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1050 (925) P - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1360 (1320) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HALMA TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 2900 (2550) PENCE - UBS RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8000 (7500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'SELL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de