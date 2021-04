Im Wirecard-Untersuchungsausschuss schlägt in dieser Woche die Stunde der Bundesregierung: Kanzlerin Merkel wird am Freitag aussagen, davor Bundesfinanzminister Scholz und sein Wirtschaftskollege Altmaier. Aber ob damit diese Woche auch zu einer Woche der Wahrheit und der Entscheidungen für den Untersuchungsausschuss wird, das scheint mehr als fraglich. Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, mit seiner Einschätzung, von welchem der drei er sich die größten Erkenntnisse verspricht. Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://bit.ly/3rWyJQg - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag