Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am späten Dienstagvormittag im Minus. Der Leitindex SMI ist damit wieder unter die Marke von 11'200 Punkten gerutscht, und die am Vortag abgeblasene Rekordjagd auf neue SMI-Höchststände wurde somit erneut verschoben. Der Schweizer Markt ist mit den Einbussen in guter Gesellschaft, ...

