MONTREUX (dpa-AFX) - IOC-Präsident Thomas Bach sieht das europäische Sportmodell in Gefahr. "In dieser polarisierenden Umgebung gewinnen engstirniger Eigennutz und Egoismus Boden gegenüber Solidarität, gemeinsamen Werten und Regeln", sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees am Dienstag beim Kongress der Europäischen Fußball-Union UEFA in Montreux.

Bach sprach am Tag, nach dem zwölf europäische Topvereine die Gründung einer eigenständigen Super League angekündigt hatten. Der IOC-Präsident nahm keinen direkten Bezug auf diese Pläne. Die Corona-Krise habe die existierenden Brüche und Ungleichheiten offenbart und sogar vertieft, sagte Bach. Man müsse realisieren, dass das europäische Sportmodell und Werte wie Solidarität bedroht seien./lü/mj/aer/DP/stw