Der DAX ist letzte Woche um 1,5% angesprungen. Na, "letzte Woche" ist nicht korrekt: "Freitag" ist da treffender, denn allein am Freitag sprang der DAX um 1,34% an. Zuvor hatte meiner Einschätzung nach der Coinbase-Börsengang viel Liquidität aufgesogen. Mit dem Kurssprung am Freitag auf ein neues Allzeithoch knallen natürlich die Champagnerkorken! Die Anlegerstimmung ist auf einen Wert von 4,1 gesprungen und notiert damit im Bereich der Euphorie. Das ist, allein betrachtet, noch kein Warnsignal. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...