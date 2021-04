DJ Berlin muss Windrad-Zuschlag nach Brüsseler Veto überarbeiten

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium muss die gerade erst verabschiedete Anschlussförderung für ältere Windräder an Land überarbeiten. Die entsprechenden Regelungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) waren zuvor am Widerstand Brüssels gescheitert, wie Dow Jones Newswires aus Kreisen des Bundeswirtschaftsministeriums erfuhr. Die EU-Wettbewerbsbehörde hatte die deutschen Pläne für die Altanlagen, die aus der Ökostromförderung fallen, "so nicht akzeptiert".

Geplant sei nun eine "beihilfefeste Regelung". Eine entsprechende Formulierungshilfe zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sei bereits mit den Koalitionsfraktionen abgestimmt, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium. Sie werde derzeit auch in der Bundesregierung abgestimmt.

Dabei geht es um jene Windräder, die seit Jahresbeginn erstmals keine Zuschüsse mehr über die 20-jährige EEG-Förderung erhalten. Die Windbranche hatte gewarnt, dass ohne die Subventionen Tausende Altanlagen unrentabel und damit abgeschaltet werden könnten. Das hätte die deutschen Klimaziele bedroht. Im EEG war daher eine befristete Anschlussförderung geplant, über Ausschreibungen für das Jahr 2022. Dagegen legte Brüssel nun sein Veto ein.

Gezahlt werden soll nun ein befristeter Aufschlag auf den Marktwert

Das Wirtschaftsministerium schlägt nun stattdessen vor, dass die Betreiber der Altanlagen ihren Strom von den Netzbetreibern vermarkten lassen und zusätzlich einen vorübergehenden Aufschlag auf den Marktwert erhalten. Dieser soll bis zum 31. Dezember gezahlt werden und stufenweise sinken. Vorgesehen sind zunächst 1 Cent pro Kilowattstunde bis zum 31. Juni, 0,5 Cent bis zum 30. September und 0,25 Cent bis zum 31. Dezember. Dieser Aufschlag sei auch "beihilferechtlich abgesichert", versichert das Ressort.

Das Wirtschaftsministerium wies zugleich Befürchtungen der Branche vor einem massenhaften Exodus von Altanlagen zurück. Von den seit Anfang Januar ausgeförderten Altanlagen seien noch immer 3,5 Gigawatt im Betrieb. Weniger als 2 Prozent - rund 90 Megawatt - seien tatsächlich stillgelegt worden. 70 Prozent der Anlagen hätten nicht einmal die nun obsolete Anschlussförderung in Anspruch genommen, sondern seien in die ungeförderte Direktvermarktung gewechselt. Möglich sei dies auch dank erfreulicher Marktpreise gewesen - so stiegen die Strompreise zwischenzeitlich wieder auf über 5 Cent pro Kilowattstunde. Auch für die 2,4 Gigawatt, die im kommenden Jahr aus der EEG-Förderung fallen, seien die Vermarktungsaussichten "sehr positiv".

Weitere Regeln für bessere Offshore-Anbindung geplant

Das Wirtschaftsministerium bereitet darüber hinaus neue Regeln für den Ausbau der Windkraft auf See vor. Ziel einer derzeit vorbereiteten Formulierungshilfe zum Energiewirtschaftsgesetz ist es, Flächen im Küstenmeer leichter ans Stromnetz anzuschließen. Konkret soll die Umlagefähigkeit der Netzanbindung bereits genehmigter Projekte im Küstenmeer unter bestimmten Bedingungen möglich werden.

Der Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO) lobte, der Vorschlag gehe in die richtige Richtung. "Die Regelung kann dazu beitragen, zusätzliche Potentiale für die Offshore-Windenergie zu heben und die Folgen der aktuellen Ausbaudelle für die Unternehmen und ihre etwa 24.000 Beschäftigten abzumildern", erklärte BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/err

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2021 06:09 ET (10:09 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.