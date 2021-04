DJ CMA hat Bedenken bei Asda-Übernahme wegen Kraftstoffpreisen

Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA hat Bedenken bei der Übernahme der Lebensmittel- und Tankstellenkette Asda durch Investoren. Die Akquisition von Asda durch des Übernahmevehikel Bellis Acquisition Co 3 Ltd im Volumen von 6,8 Milliarden britischen Pfund könnte in einigen Teilen des Landes zu höheren Benzinpreisen führen, teilte die CMA mit. Die Transaktion werfe Bedenken hinsichtlich des lokalen Wettbewerbs bei der Lieferung von Kraftstoff für den Straßenverkehr in 36 Gebieten in Großbritannien und bei der Lieferung von Autogas in einem weiteren Gebiet auf.

Die Käufer haben nun fünf Arbeitstage Zeit, um eine Lösung anzubieten, die die Bedenken der Wettbewerbs- und Marktaufsicht ausräumt, andernfalls werde der Deal in einer zweiten Phase vertieft geprüft. Asda ist eine der größten Supermarktketten Großbritanniens und betreibt ein Netz von mehr als 600 Geschäften und Tankstellen

Anfang Oktober hatte Walmart den Verkauf eines Mehrheitsanteils an Asda zu einer Bewertung von 6,8 Milliarden Pfund an die auf Europa fokussierte Buyout-Firma TDR Capital sowie die britischen Milliardäre und Unternehmerbrüder Mohsin und Zuber Issa vereinbart.

