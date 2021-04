++ Europäische Aktienmärkte schwächeln ++ DE30 fällt im Stundenchart unter den SMA100 und setzt den Ausverkauf fort ++ BMW meldet vorläufige Q1-Ergebnisse ++ Die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes starteten in den heutigen Handel leicht über den gestrigen Schlusskursen. Die gute Stimmung hielt jedoch nicht lange an und nun sind an den Börsen in Europa Rückgänge zu beobachten. Der spanische IBEX (SPA35) ist einer der größten Nachzügler und notiert aktuell 1,7% tiefer, während der russische RTS (RUS50) als Outperformer gilt, da er flach notiert. Quelle: xStation 5 Der DE30 zog sich gestern von den Allzeithochs zurück. Der Rückgang wurde am 50% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses (im Bereich von ...

