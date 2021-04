N'Djamena - Tschads Langzeitherrscher Idriss Déby ist tot. Er starb während eines Truppen-Besuchs im Norden des zentralafrikanischen Binnenstaats, teilte ein Armee-Sprecher am Dienstag mit.



Déby war demnach an der Frontlinie, um Soldaten zu besuchen, die gegen Rebellen kämpften. Die genaue Todesursache war zunächst unklar. Der 68-Jährige war seit 1990 Präsident des Tschad und Vorsitzender der Patriotischen Wohlfahrtsbewegung. Er war durch einen Putsch an die Macht gekommen.



Bei der Präsidentschaftswahl am 11. April war er eigentlich für eine sechste Amtszeit wiedergewählt worden. Er kam auf gut 79 Prozent der Stimmen, wie erst am Montag von der Wahlkommission mitgeteilt wurde.

