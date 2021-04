Huawei hat auf der Shanghai Auto Show sein erstes Fahrzeug vorgestellt. Das Cyrus Huawei Smart Selection SF5 ist jedoch nicht im Alleingang entstanden, sondern in Zusammenarbeit mit dem Autohersteller Cyrus/Seres. Ein reiner Stromer ist es nicht. Aufgrund der andauernden US-Sanktionen sieht Huawei sich dazu gezwungen, sich neu aufzustellen. Statt sich weiterhin auf Smartphones zu fokussieren, diversifiziert der Netzausrüster sein Geschäft. Unter anderem setzt der Konzern auch auf das Autogeschäft. Eigene Fahrzeuge will Huawei aber nicht bauen, stattdessen will der Konzern nur als Technologie-Partner für ausgewählte Hersteller auftreten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...