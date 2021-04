Berlin - CDU-Chef Armin Laschet hat sich nach dem vorläufigen Ende des Machtkampfs in der Union versöhnlich gezeigt. Er sei dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder "dankbar" für den gemeinsamen Austausch, sagte der NRW-Ministerpräsident am Dienstagnachmittag in Berlin.



"Markus Söder wird eine zentrale Rolle für die Bundesrepublik Deutschland spielen", so der CDU-Chef. Sein Verhältnis zu Söder werde "gut und vertrauensvoll" bleiben. Im Machtkampf zwischen Laschet und dem CSU-Vorsitzenden hatte Letzterer seine Kandidatur zuvor zurückgezogen und die Entscheidung des CDU-Bundesvorstands für Laschet als Kanzlerkandidat akzeptiert. Söder bot dem Chef der größeren Schwesterpartei zudem die volle Unterstützung der CSU an.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de