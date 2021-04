Mainz (ots) -Für ZDFneo entsteht derzeit in Köln das neoriginal "Ich dich auch!". In der neuen achtteiligen Sitcom geht es um Caro (Meriel Hinsching) und Yannik (Rojan Juan Barani): Die beiden sind bis über beide Ohren verliebt, verbringen jede freie Minute in Yanniks Wohnung und kämen aus dem Bett nicht mehr heraus - wären da nicht immer wieder die Freunde und Verwandten, die alle Nase lang an der Tür klingeln, weil sie mit den beiden über Dies und Das tratschen, ihr Herz ausschütten oder einfach nur da sein wollen. Yannik und Caro würden sich lieber lieben - wegschicken können sie die redseligen "Eindringlinge" allerdings nicht so einfach, und die Klingel zu überhören, das bringen sie auch nicht übers Herz. Und so dringt immer wieder die Realität in der Person von Caros zickiger Schwester (Leonie Wesselow) samt ihrem Verlobtem (Sven Daniel Bühler), ihrer unbedarft naiven Single-Freundin (Nagmeh Alaei) und Yanniks liebenswert-übergriffigem Nachbarn (Daniel Zillmann) in den glücklichen Kosmos des frisch verliebten Paares.In weiteren durchgehenden Rollen spielen Manon Straché, Rolf Berg, Charlotte Bohning und Florian "Varion" Kiesow und andere.Produziert wird "Ich dich auch!" von der Tower Productions GmbH unter Verantwortung von Produzentin Dietlinde Stroh und Jochen Wigand als Creative Producer. Die Drehbücher haben Svenja Ingwersen, Jochen Wigand und Thomas Brückner verfasst. Nico Sommer und Johannes Schröder führen Regie. Jutta Kämmerer ist die verantwortliche ZDF-Redakteurin und Carina Bernd koordiniert die Produktion für ZDFneo.Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte Juni 2021. Die Ausstrahlung in ZDFneo und die Veröffentlichung in der ZDFmediathek ist für Frühjahr 2022 geplant.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70 12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ichdichauchWeitere Dreharbeiten für das ZDF: https://presseportal.zdf.de/pm/aktuelle-dreharbeiten-des-zdf/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4894272