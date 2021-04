DGAP-News: Nass Valley Gateway Ltd. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Nass Valley Gateway Ltd. (NVG.CN) kündigt Start von Nass Valley Direct an JEFF ROGERS UND TROY DOOLY LEITEN DIE EINFÜHRUNG VON NASS VALLEY DIRECT, EINER US-WEITEN DIREKTMARKETING-PLATTFORM FÜR CBD-PRODUKTE Vancouver, British Columbia, über NewMediaWire -- Nass Valley Gateway Ltd. (CSE: "NVG.CN"); (OTC Pink: NSVGF) (Frankfurt: "3NVN"), ein Vertreiber von erstklassigen Broad- und Full-Spectrum-CBD-Produkten, freut sich, dass sein Berater Jeff Rogers und der neu verpflichtete Berater Troy Dooly, zwei anerkannte Experten im Bereich von CBD-Direktmarketing-Programmen, den Start von Nass Valley Direct im Mai 2021 leiten werden. NVG hat Rogers und Dooly für die Gestaltung und Leitung der unternehmenseigenen Plattform, Nass Valley Direct, ausgewählt, bei der es sich um ein Hybridmodell handelt, das sich vorrangig auf die Entwicklung von B2B- und an zweiter Stelle von B2C-Direktmarketing-Netzwerken in den gesamten USA konzentriert. Rogers erklärte: "Dieses Modell hebt sich in der Branche deutlich ab. Es verschiebt das Hauptaugenmerk und den Schwerpunkt unserer Partner weg von den traditionellen kleineren persönlichen Netzwerken und hin zur Entwicklung umfangreicherer B2B-Absatzmöglichkeiten. Der Aufbau dieser Plattform bietet auch neue Impulse bei der Förderung der Markenbekanntheit in den USA, die eine weitere Leistungskennzahl für Nass Valley Direct darstellt." "Wir schätzen die sowohl von Jeff als auch von Troy in Nass Valley Gateway eingebrachte Vision, Erfahrung und den sofortigen Mehrwert und freuen uns auf ihre unmittelbaren Beiträge, die sie beim von ihnen geleiteten Start unserer Nass Valley Direct-Plattform leisten", erklärte Michael Semler, CEO von Nass Valley Gateway. Über Troy Dooly: Troy Dooly fungierte als externer Berater für die Bereiche Kommunikation, Compliance und Vergütungspläne bei Kannaway, einem führenden Direktmarketing-Unternehmen für CBD-Produkte. Er war zudem als Interims-COO bei ISODIOL tätig, einem weiteren führenden Direktmarketing-Unternehmen, und hat weitere CBD-Unternehmen beim Direktmarketing hinsichtlich Compliance und Berichterstattung im Rahmen der kanadischen und US-amerikanischen regulatorischen Auflagen beraten. Er ist der Gründer von "MLM Help Desk", der führenden Nachrichten- und Informationswebsite für die Direktmarketing-Branche. Über Jeff Rogers: Jeff Rogers war Gründer und CEO von Kannaway, dem ersten CBD-Unternehmen, das einen Direktmarketing-Ansatz verfolgte. Es wurde zum besten MLM-Unternehmen des Jahres 2014 in den USA gewählt. Jeff bekleidete außerdem Führungspositionen bei Big Dot 1, President Card Global und Sanki Global - Unternehmen, die alle stark auf umfangreiche Direktmarketing-Programme gesetzt haben, um den Umsatz zu fördern. In den letzten 3 Jahren war er sowohl in der CBD-Branche als auch beim Direktmarketing ein gefragter Berater. ÜBER NASS VALLEY GATEWAY LTD: Nass Valley Gateway LTD (NVG) ist ein an der Canadian Security Exchange (CSE) notiertes Unternehmen, das sich auf den Vertrieb und Verkauf von biologischen, nicht genetisch veränderten CBD-Produkten für Menschen und Haustiere spezialisiert hat. CBD-Produkte von Nass Valley werden unter der Marke eines verbundenen Unternehmens, "Nass Valley Gardens", über den Einzel- und Großhandel, Direktmarketing und digitale Vertriebskanäle verkauft. Es gelten die Safe Harbor-Bestimmungen. Die CSE und ihre Regulierungsdienstleister haben die Inhalte dieser Pressemitteilung weder geprüft noch übernehmen sie Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit. Unternehmen: Nass Valley Gateway Ltd. 422 Richards Street, Suite 170 V6B 2Z4 Vancouver Kanada E-Mail: info@nassvalleygateway.com Unternehmenswebsite: www.nassvalleygateway.com Produktwebsite: www.nassvalleyproducts.com Investor Relations Michael Semler. +1 (609) 651-0032 Michael.s@nassvalleygateway.com Notiert: Im Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart; Toronto EQS-News-ID: 818503 Quelle: Nass Valley Gateway Ltd

