Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software gab heute die Übernahme von INRO Software bekannt, einem weltweit führenden Anbieter von Software für multimodale Transportplanung, Verkehrssimulation und Mobilitätsvisualisierung. Mit der Übernahme erweitert Bentley seine Fähigkeiten im Bereich der digitalen Zwillinge für Mobilität. Länder wie die USA sind bereit für generationenübergreifende Investitionen in die Infrastruktur, da sich Transportsysteme immer schneller entwickeln müssen, um Stadtentwicklungszielen, der Kohlenstoffreduzierung sowie dem Übergang zu elektrischen und autonomen Fahrzeugen gerecht zu werden.

Mit Emmi erstelltes Bild (www.inrosen_us/emme) mit Daten von Metro (www.oregonmetro.gov/) (Image courtesy of INRO)

INRO mit Sitz in Montreal, Quebec, Kanada, trägt seit mehr als 40 Jahren zur Weiterentwicklung von Mobilitätssimulation und -modellierung für städtische, regionale und nationale Verkehrs- und Transportbetreiber sowie für Planungsagenturen bei. Zu den Anwendern seiner multimodalen Simulationsangebote zählen einige der größten Transportsystem weltweit, wie Transport for London, Transport for New South Wales, das Washington State Department of Transportation, die schwedische Verkehrsverwaltung Trafikverket und das öffentliche Verkehrssystem von São Paulo SPTrans.

Zu den Produkten von INRO gehören Emme, ein multimodales Verkehrsplanungssystem für städtische, regionale und nationale Verkehrsprognosen; Dynameq, eine fahrzeugbasierte Verkehrssimulationsplattform für die stadtweite Verkehrsplanung; und CityPhi, eine Mobilitätsvisualisierungslösung, die Datenvisualisierung und visuelle Analysen von großen Mobilitäts- und Geodaten bietet.

Durch die Kombination von INROs fortschrittlicher Verkehrs- und Fahrzeugsimulation mit Bentleys Software für die Simulation von Verkehrsteilnehmern und Fußgängern sowie für Bauplanung, einschließlich CUBE, Streetlytics, LEGION und OpenRoads, befindet sich Bentley in einer sehr starken Position, um umfassende digitale Zwillinge von multimodalen Verkehrssystemen im ländlichen, städtischen, regionalen und nationalen Maßstab zu liefern.

Förderung digitaler Zwillinge im Mobilitätsbereich

Stadtplaner versuchen die anhaltenden Auswirkungen privater und gemeinsam genutzter Transportmittel sowie dadurch entstehende Herausforderungen, der Bereitschaft zu Radfahren oder Gehen, vernetzter autonomer Fahrzeuge und möglicher Innenstadtmaut auf Leistung, Zuverlässigkeit und Zugänglichkeit des Verkehrssystems zu verstehen. In Bezug auf die traditionell eingeschränkte Nutzung von Werkzeugen für die Verkehrsmodellierung in Isolation und nur gelegentlich, sind jetzt mehrere Vorteile durch digitale Zwillinge der Mobilität erreichbar, die kontinuierlich mit dem technischen Ist-Zustand und mit beobachteten Verkehrsdaten aktualisiert werden können. Digitale Zwillinge im Mobilitätsbereich kombinieren diese Funktionen, sodass Infrastrukturplanung und -simulationen während der gesamten Entwicklung, des Baus und des Betriebs kontinuierlich wertvoll sein können.

Die Pandemie stärkt die Resilienz von "dauerhaften" Planungs- und Entwicklungsmodellen sowie Simulationen, um die Eignung während unerwarteter Ereignisse aufrechtzuerhalten. Angesichts der Devise "Building Back Better" wird zunehmend erkannt, dass die wirtschaftlichste Möglichkeit zur Steigerung der Infrastrukturkapazität ohne Beeinträchtigung der für die Klimanachhaltigkeit erforderlichen Energieumlagen die optimale Nutzung, Konfiguration und Lebensdauer von vorhandenen Transportsystem mit gleichzeitiger Erweiterung integrierter und attraktiver öffentlicher Transportmöglichkeiten ist.

Diese Voraussetzung ist der Wegbereiter für digitale Zwillinge im Mobilitätsbereich, die multimodal sein müssen, detaillierte, dynamische Verkehrszuweisungen und agentenbasierte Methoden für Richtigkeit sowie systemweite oder flächendeckende Skalierungen benötigen ein einzigartiges Kennzeichen von INRO. Als Marktführer im Bereich digitaler Infrastrukturzwillinge kombiniert die iTwin-Plattform von Bentley nun mit der am besten validierten Gesamt- und Einzelfahrzeug- und Fußgängersimulation 3D/4D-Durchlaufvermessung und Reality Modeling, Tiefbau und Projektabwicklung sowie Anlagen- und Netzleistung. Bewohner digitaler Städten sparen dadurch Zeit im Alltag. Gleichzeitig werden die Stausituation, Klimaresistenz und -sicherheit verbessert.

"Wir freuen uns sehr, INRO bei Bentley Systems begrüßen zu dürfen", verkündete Robert Mankowski, Senior Vice President, Digital Cities, Bentley Systems. "Professor Michael Florian und sein Team leiteten die Forschung in fortschrittlichen multimodalen Netzwerkmodellierungsmethoden, wodurch hochmoderne Mobilitätssimulation ermöglicht wurde. In der kommenden Generation wird sein Sohn Dan die Softwareleitung in unserer zukünftigen Entwicklung von digitalen Zwillingen für Mobilität übernehmen. Mit der Übernahme von INRO und seinen weltweit erstklassigen Teams kann Bentley Systems Städte und Regionen sowohl bei der Digitalisierung als auch bei ‚Build Back Better' besser fördern."

Dr. Michael Florian, Gründer von INRO, erklärte: "Bentley ist ein anerkannter Marktführer im Transportwesen über den gesamten Lebenszyklus der Infrastruktur, von der Planung und dem Entwurf bis hin zum schweren Tiefbau und der Verwaltung von Straßennetzen. Meine Kollegen und ich freuen uns sehr, bei Bentley dabei zu sein und dabei zu helfen, die Vision zu verwirklichen, die Tausende von Städten und urbanen Regionen auf der ganzen Welt teilen, um ihre Nachhaltigkeit und Lebensqualität zu verbessern."

Bild 1: Emme

Bildunterschrift: Mit Emmi erstelltes Bild (www.inrosen_us/emme) mit Daten von Metro (www.oregonmetro.gov/)

Bild 2: Dynameq

Bildunterschrift: Mit Dynameq erstelltes Bild (www.inrosoftware.com/dynameq) mit Daten von SFCTA (www.sfcta.org/)

Bild 3: CityPhi

Bildunterschrift: Mit CityPhi erstelltes Bild (www.inrosen_us/cityphi) mit Daten von www.andresmh.com/nyctaxitrips/

Bild 4: INRO Products

Bildunterschrift: INRO ist ein weltweit führender Anbieter von Software für multimodale Verkehrsplanung, Verkehrssimulation und Mobilitätsvisualisierung

Video: Seattle synthetic travel demand model

Bildunterschrift: Darstellung von ca. 20 Millionen Aktivitäten, die während eines Tages von 3,6 Millionen Menschen aus einem synthetischen Reisenachfragemodell der Metropolregion Seattle abgeschlossen wurden. Aktivitäten werden als zeitanimierte vertikale Extrusionen von Bevölkerungsbewegungen dargestellt, die nach Zweck gefärbt sind. Das Head-up-Display fasst die sichtbare Bevölkerung nach aktueller Aktivität zusammen. Video erstellt von INRO mit CityPhi (www.inrosoftware.com/cityphi). Weitere Informationen zu Quelldaten, die von PSRC bereitgestellt werden, finden Sie unter www.psrc.org/activity-based-travel-model-soundcast.

