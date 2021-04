Die Forscher wollen Strom in Form von Hochtemperatur-Wärme speichern. Das KIT konzentriert sich dabei auf Flüssigmetall-Technologien, das DLR auf Salzschmelzen.Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) arbeiten jetzt gemeinsam mit dem Industriepartner KSB Im Forschungsprojekt LIMELISA an neuartigen elektrothermischen Speichern. Ihnen liegt das Konzept zugrunde, Strom in Form von Wärme zu speichern, die dann bei Bedarf wieder in Strom umgewandelt wird. Solche Speicher sind heute bereits im Einsatz: Die Wärme aus solarthermischen Kraftwerken ...

