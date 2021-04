NEW YORK (dpa-AFX) - Auf die jüngste Rekordjagd sind am Dienstag weitere moderate Gewinnmitnahmen gefolgt. Der Dow Jones Industrial gab nun um 0,32 Prozent auf 33 969,08 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,16 Prozent auf 4156,50 Zähler, während dem technologielastigen Nasdaq 100 der Dreh ins Plus gelang. Er legte zuletzt um 0,16 Prozent auf 13 929,53 Zähler zu, hatte allerdings zum Wochenauftakt auch deutlich stärker als die Standardwerte-Indizes eingebüßt./ck/fba

