Mainz (ots) - Woche 16/21Di., 20.4.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 Was nun, Herr Laschet? (VPS 19.21/HD/UT)Fragen an den Kanzlerkandidaten der Unionvon Peter Frey und Bettina SchaustenDeutschland 202119.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.30 ZDFzeit (VPS 20.15)Die Queen und die Macht der Bilder21.15 Frontal 21 (VPS 21.00)21.50 heute journal (VPS 21.45)22.20 37° (VPS 22.15)Bei aller Liebe22.50 Markus Lanz (VPS 22.45)0.05 heute journal update (VPS 0.00)0.20 Das Tal der vergessenen Kinder (VPS 0.15)2.10 neoriginal (VPS 2.05)Hanna Svensson - Blutsbande (3)3.55 Line of Duty (VPS 3.50)4.55 Leute heute (VPS 4.50)5.10- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4894419