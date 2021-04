Essen (ots) - Der Politikwissenschaftler Ulrich von Alemann glaubt, dass Armin Laschet mit einer schweren Hypothek in den Bundestagswahlkampf starten wird. "Laschet ist aus dem Wettstreit mit Söder nur als Punktsieger mit einigen Blessuren hervorgegangen. Das war kein reinigendes Gewitter für die Union, sondern ein Tornado, der eine verwüstete Landschaft hinterlässt. Laschet wurde gegen die Mehrheit in der Bundestagsfraktion, die Parteibasis, die CSU und die allgemeinen Umfragen nominiert", sagte von Alemann im Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (Mittwochsausgaben).



Ob der CDU-Bundesvorsitzende die Union als Kanzlerkandidat zum Wahlkampf motivieren kann, sei ungewiss. "Nur etwa die Hälfte der CDU steht zu ihm. Laschet hat im Osten Deutschlands große Probleme sowie im konservativen Teil der CDU", so von Alemann. Die CSU werde weiter nicht auf Laschets Seite stehen und "wohl nur mit angezogener Handbremse" in die Bundestagswahl ziehen. Schon am 6. Juni müsse Laschet bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt eine harte Prüfung bestehen. Alemann: "Verliert die CDU in Sachsen-Anhalt, dann geht die Kritik an Laschet weiter. Die Partei und ihr Kandidat stehen vor einer harten Zeit."



Mit der Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, könnte sich der CDU-Kanzlerkandidat schwertun, so der Forscher: "In Umfragen hat die Union etwa zehn Prozent Vorsprung vor den Grünen. Das ist viel Holz, allerdings kann dieses Holz schnell verbrennen. Annalena Baerbock wird zwar oft vorgeworfen, sie habe keine Regierungserfahrung. Aber sie verfügt über 20 Jahre Politikerfahrung, auch in Spitzenpositionen". Von Alemann erwartet einen spannenden Wahlkampf, wenn die von Annalena Baerbock und Robert Habeck befriedeten Grünen gegen die "zerstrittene Union" antreten.



