Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR; FRA: POTA) geht mit dem Trend und erweitert sein Portfolio an Projekten rund um Red Lake in Ontario um ein weiteres Lithium-Projekt, das sogar Potenzial für Seltene Erden besitzt. Soeben hat Portofino die Akquisition des Lithium- und Seltene Elemente-Grundstücks Allison Lake North abgeschlossen. Das Grundstück umfasst 4 Claims (80 Zellen) mit einer Gesamtfläche von 1.618 Hektar (ha) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...