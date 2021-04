(shareribs.com) London 20.04.2021 - Der Preis für das Fass Brent-Rohöl klettert am Dienstag auf das höchste Niveau seit einem Monat, gestützt von Lieferausfällen in Libyen. Gleichzeitig sorgt der Anstieg der Infektionen mit Covid-19 für gesteigerte Vorsicht. Brent-Rohöl zieht am Dienstag an, gestützt von den Berichten über einen Zwischenfall in Libyen. Dort wurde ein Akt höherer Gewalt im Hafen Hariga ...

Den vollständigen Artikel lesen ...