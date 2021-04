WOCHENVORSCHAU: Termine bis 04. Mai 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 04. Mai:

MITTWOCH, DEN 21. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP, Q3 Production Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Randstad, Q1-Umsatz

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 NLD: Heineken, Q1 Trading Update

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk (online)

13:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q1 Umsatz

17:45 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

18:00 AUT: Immofinanz, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

DEU: Mensch und Maschine, Q1-Zahlen (Call 10.30 h)

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Elisa, Q1-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Industrieproduktion 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Online-Pk mit Bitkom-Präsident Achim Berg "Künstliche Intelligenz - wo steht die deutsche Wirtschaft?" 10:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin (14:45 Pressegespräch mit Versicherungsaufseher Grund) DEU: Berliner Energietage zu energie- und klimapolitischen Weichenstellungen im Superwahljahr 10:30 Grußwort von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (online) 12:30 Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) (online) 11:00 DEU: VCI Hessen Konjunkturgespräch mit Jochen Reutter, Vorsitzender des VCI Hessen (online) 11:00 EUR: Urteil des Europäischen Gerichts zu Markenstreit zwischen Chanel und Huawei wegen ähnlichem Geschäftslogo 11:00 RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält Rede an die Nation 12:00 DEU: EU-Kommission legt voraussichtlich Kriterien für "grüne" Investments vor 12:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugen geladen sind Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. 13:00 DEU: Bundestag

11:00 2./3. Lesung Änderung des Infektionsschutzgesetzes (siehe gesonderten Termineintrag) 13:00 Regierungsbefragung mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) 14:35 Vereinbarte Debatte zur Neuregelung der Sterbehilfe (siehe gesonderten Termineintrag) weitere Themen u.a.: 2./3. Lesung Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes; Verlängerung der Bundeswehreinsätze in Somalia (Atalanta) und im Mittelmeer (Irini) 13:30 DEU: Umweltministerkonferenz (UMK) - Online-Pk nach der Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze 14:30 CHE: Verband der Fluggesellschaften IATA, Pk zur Corona-Krise. Der Verband informiert regelmäßig über die Auswirkungen der Corona-Einschränkungen auf den Flugverkehr und die Anstrengungen von Airlines und Verband zur Überwindung der Krise. 15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Konferenz zur Zukunft Europas der Europäischen Volkspartei. Thema ist die bis 2022 angelegte Konferenz zur Zukunft Europas, die unter Beteiligung von Bürgern Reformen der EU auf den Weg bringen soll. EUR: 27. Iberoamerika-Gipfel. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas, Spaniens und Portugals. CHN: Beginn Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.21) DONNERSTAG, DEN 22. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:15 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen (Call 10.00 h) 07:00 DEU: SAP, Q1-Zahlen (Call 14.00 h) (detailliert) 07:00 DEU: Adva Optical, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Credit Suisse, Q1-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai Motor, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Tele2 AB, Q1-Zahlen

07:15 CHE: Nestle, Q1-Umsatz (Call 14.00 h)

07:20 SWE: Volvo AB, Q1-Zahlen

07:30 SWE: Husqvarna, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Renault, Q1-Umsatz

07:30 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Orange, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Amadeus Fire, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Relx, Q1 Trading Update

08:00 GBR: Anglo American, Q1 Trading Update

09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:00 DEU: Hawesko, Bilanz-Pk (per Call)

10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung

10:30 DEU: Robert Bosch, Bilanz-Pk (online)

11:00 ESP: Telefonica, Hauptversammlung

11:30 DEU: WIBank, Bilanz-Pk (online)

12:00 USA: Danaher, Q1-Zahlen

12:30 USA: AT&T, Q1-Zahlen

12:30 USA: Dow, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Airlines Group, Q1-Zahlen

13:30 CHE: Glencore, Anleger-Webcast vor der Hauptversammlung 14:00 DEU: Deutsche Börse, Call zu den Q1-Zahlen

15:00 USA: Pfizer, Hauptversammlung

16:00 USA: Johnson & Johnson, Hauptversammlung

17:45 FRA: Vinci, Q1-Umsatz

18:00 FRA: Vivendi, Q1-Umsatz

22:02 USA: Intel, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Wartsila, Q1-Zahlen

FRA: Rexel, Q1-Umsatz

GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz

SWE: SKF, Q1-Zahlen

USA: Valero Energy, Q1-Zahlen

USA: Blackstone, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 04/21

06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 03/21

08:00 CHE: Handelsbilanz 03/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 04/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 04/21

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 03/21

11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 04/21

13:45 EUR: EZB Zinsentscheid mit Pk um 14.30 h Christine Lagarde 14:30 USA: CFNA-Index 03/21

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

16:00 USA: Frühindikator 03/21

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 03/21

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

LUX: EuGH-Verhandlung zur Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und ThyssenKrupp BEL: Informelle Tagung der EU-Energieminister, Brüssel 09:30 LUX: EuGH-Gutachten zur polnischen Klage gegen die EU-Urheberrechtsreform, Luxemburg 10:30 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeuge geladen ist Finanzminister Olaf Scholz (SPD) USA: Online: Internationaler Klima-Gipfel des US-Präsidenten Joe Biden mit 40 Staats- und Regierungschefs. Das Treffen soll die Dringlichkeit und den wirtschaftlichen Nutzen von stärkeren Klimaschutzmaßnahmen auf dem Weg zur Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP26) im November in Glasgow unterstreichen. (bis 23.4.21) CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai FREITAG, DEN 23. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: LafargeHolcim, Q1-Umsatz

07:00 CHE: BB Biotech, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Software, Q1-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Daimler, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 8.00 h) 07:30 FIN: Stora Enso, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q4-Umsatz

08:00 NOR: Yara, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Merck KGaA, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Schaeffler, Hauptversammlung (online)

13.00 USA: Honeywell International, Q1-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Schindler, Q1-Zahlen

SWE: Autoliv, Q1-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q1-Zahlen

USA: Schlumberger, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 04/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise 03/21

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (vorläufig) 08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 EUR: Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben Q1/21 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Markit/CIPS PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Neubauverkäufe 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Großbritannien, Griechenland, EFSF, Italien EUR: Fitch Ratingergebnis Niederlande, Finnland

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugin geladen ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. DEU: Anlegermesse "Invest" (online) (bis 24.04.21)

USA: Online: Internationaler Klima-Gipfel des US-Präsidenten Joe Biden mit 40 Staats- und Regierungschefs. (bis 23.04.21) CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.04.) MONTAG, DEN 26. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Philips, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Atoss Software, Q1-Zahlen

14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung

18:00 FRA: Michelin, Q1-Umsatz

22:05 USA: Tesla, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag P.S.K., Q1-Zahlen

USA: NXP Semiconductors, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Erzeugerpreise 03/21

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 04/21

10:00 POL: Arbeitslosenquote 03/21

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (vorab) 15:00 BEL: Geschäftsklima 04/21

16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai DIENSTAG, DEN 27. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:00 CHE: Bucher, Q1-Umsatz

06:45 CHE: ABB, Q1-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Hamborner Reit, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Gesco, Jahreszahlen

07:15 FRA: Schneider Electric, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Befesa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q1-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Bayer, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: BayWa, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Stihl, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: VÖB, Online-Pk zur Aktienmarktprognose

12:00 USA: UPS, Q1-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:55 USA: Raytheon Technologies, Q1-Zahlen

22:00 USA: Amgen, Q1-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q1-Zahlen

22:00 USA: Alphabet, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:05 USA: Visa, Q2-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:10 USA: Microsoft, Q3-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Telekom Austria, Q1-Zahlen

FRA: Societe Bic, Q1-Zahlen

DNK: Novozymes, Q1-Zahlen

NOR: Norsk Hydro, Q1-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q1-Zahlen

USA: Jetblue Airways, Q1-Zahlen

USA: AMD, Q1-Zahlen

USA: Pinterest, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

09:30 SWE: Riksbank, Zinsentscheid

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 04/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 7 Jahre / Volumen: 4 Mrd EUR 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

15:00 USA: FHFA-Index 02/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 04/21

16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 04/21

16:00 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Bundesgerichtshof prüft Klauseln zu AGB-Änderungen von Banken 10:00 DEU: Online-Jahres-Pk des Handelsverbandes Heimwerken, Bauen und Garten (BHB) 10:00 DEU: Vorstellung der Commerzbank-Mittelstandsstudie 11:00 DEU: Online-Pk des Bundesverbandes Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) zu umweltverträglicher Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland 11:00 DEU: Online-PK Industrieverband Agrar

15:00 DEU: Online-Diskussion Berenberg Bank zur finanziellen Integration Europas 18:30 DEU: Online-Zukunftsgespräch mit Vize-Kanzler und Kanzlerkandidat der SPD Olaf Scholz CHN: Fortsetzung Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.), Shanghai MITTWOCH, DEN 28. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: DWS, Q1-Zahlen

07:00 DNK: Carlsberg, Q1 Trading Statement

07:00 NOR: Aker BP, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kion, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Delivery Hero, Q1-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Sanofi, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q1-Zahlen (Call 15.00 h)

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 08:00 DEU: Washtec, Q1-Zahlen

08:00 DNK: Danske Bank, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Sainsbury, Jahreszahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q1 Trading Statement

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q1-Zahlen

08:00 GBR: LSE, Q1 Trading Statement (13.00 h Hauptversammlung) 08:00 JPN: Sony, Jahreszahlen

08:00 SWE: Electrolux, Q1-Zahlen

09:00 DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

09:30 SWE: Vattenfall, Hauptversammlung

10:00 DEU: enviaM-Gruppe, Bilanz-Pk (online)

10:00 DEU: RWE, Hauptversammlung

10:00 DEU: Munich Re, Hauptversammlung

10:30 DEU: L-Bank, Bilanz-Pk (online)

11:30 FIN: Kone Oyj, Q1-Zahlen

12:00 USA: Spotify, Q1-Zahlen

12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q1-Zahlen

13:00 USA: CME Group, Q1-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q1-Zahlen

14:00 DEU: Demire Deutsche Mittelstand Real Estate, Hauptversammlung (online) 15:00 FIN: Fortum, Hauptversammlung

15:00 LUX: RTL, Hauptversammlung (online) und Geschäftsbericht 18:30 FRA: Valeo, Q1-Umsatz

22:00 USA: Align Technology, Q1-Zahlen

22:04 USA: Qualcomm, Q2-Zahlen

22:05 USA: Ford Motor, Q1-Zahlen

22:05 USA: Ebay, Q1-Zahlen

22:05 USA: Facebook, Q1-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q1-Zahlen

22:30 USA: Apple, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Geratherm Medical, Geschäftsbericht

FRA: Valeo, Q1-Zahlen

FRA: Dassault Systemes, Q1-Zahlen

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q1 Trading Update

IRL: CRH, Q1-Umsatz

ITA: Saipem, Q1-Zahlen

NOR: Storebrand, Q1-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q1-Zahlen

USA: General Dynamics, Q1-Zahlen

USA: Moderna, Hauptversammlung

USA: Stanley Black & Decker, Q1-Zahlen

USA: Norfolk, Q1-Zahlen

USA: Moody's, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 03/21

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 04/21

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 03/21

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 03/21 (vorab)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

20:00 USA: FOMC Zinsentscheid und Pk 20.30 h mit Fed-Chef Jerome Powell SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Digitaler Berliner Stahldialog "Rahmenbedingungen für eine grüne Stahlproduktion in Deutschland" 16:30 DEU: Web-Forum "Ein nachhaltiges Come-Back: So gelingt die ökologische und gerechte Transformation nach Corona". Im Rahmen des Kongresses "Tag der Progressiven Wirtschaftspolitik" der Friedrich-Ebert-Stiftung. DONNERSTAG, DEN 29. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

01:40 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen (detailliert) 03:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen

06:30 FRA: Airbus Group, Q1-Zahlen

06:45 NOR: Equinor, Q1-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q1-Zahlen (Call 8.30) und Hauptversammlung 10.00 h 07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs Petrolub, Q1-Zahlen (Pk 10.00 h, Call 12.00 h) 07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Klöckner & Co, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Kuka, Q1-Zahlen

07:00 FIN: Nokia, Q1-Zahlen

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Straumann, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz/Auftragseingang

07:00 CHE: STMicroelectronics, Q1-Zahlen

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:15 CHE: Swisscom, Q1-Zahlen

07:25 CHE: SNB, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Vossloh, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Drägerwerk, Q1-Zahlen (detailliert)

07:30 DEU: Schaltbau Holding, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen und Bilanz-Pk

07:30 SWE: Skanska, Q1-Zahlen

07:35 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Q1-Zahlen 08:00 CHE: Glencore, Q1 Produktionsreport

08:00 DEU: LPKF, Q1-Zahlen

08:00 ESP: Repsol, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Unilever, Q1-Umsatz

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Total, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Deutz, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hamborner Reit, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Siltronic, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Continental, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: Merck & Co, Q1-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

13:15 USA: S&P Global, Q1-Zahlen

13:30 USA: Southern Company, Q1-Zahlen

13:30 USA: Intercontinental Exchange, Q1-Zahlen

14:30 FRA: Axa, Hauptversammlung

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q1-Umsatz

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Twitter, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Andritz AG, Q1-Zahlen

GBR: Natwest, Q1-Zahlen

NOR: DNB ASA, Q1-Zahlen

USA: Baxter International, Q1-Zahlen

USA: International Paper, Q1-Zahlen

USA: Kraft Heinz, Q1-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q1-Zahlen

USA: Mastercard, Q1-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q1-Zahlen

USA: Comcast, Q1-Zahlen

USA: Caterpillar, Q1-Zahlen

USA: First Solar, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

BEL: Verbraucherpreise 04/21

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q1/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 04/21

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 04/21 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 03/21

11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 04/21

11:00 BEL: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 04/21

11:00 ITA: Erzeugerpreise 03/21

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 02/21

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 04/21 (endgültig)

12:00 LVA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q1/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 03/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012 10:00 DEU: Online-Pk der Förderbank KfW zu Entwicklungszusammenarbeit 18:00 DEU: Hessischer Bankentag (digital per Live-Stream) 03:00 USA: US-Präsident Biden hält erste Ansprache vor beiden Kammern des US-Kongresses, Washington HINWEIS

JPN: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 30. APRIL 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Re, Q1-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q1-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q1-Zahlen

08:00 GBR: Barclays, Q1-Zahlen

08:00 GBR: AstraZeneca, Q1-Zahlen

08:30 ESP: BBVA, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

13:30 USA: Chevron Corporation, Q1-Zahlen

13:30 USA: Exxon Mobil, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AST: Cimic, Q1-Zahlen

DEU: Akasol AG, Bilanz-Pk

FRA: Safran, Q1-Umsatz

USA: AbbVie, Q1-Zahlen

USA: Weyerhaeuser, Q1-Zahlen

USA: Colgate-Palmolive, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 04/21 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 03/21

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 04/21

01:50 JPN: Industrieproduktion 03/21 (vorab)

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 03/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 03/21

07:30 FRA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 03/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 04/21

09:00 CZE: BIP Q1/21 (vorab)

09:00 ITA: Arbeitslosenquote 03/21 (vorläufig)

09:00 ESP: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 03/21

09:00 AUT: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

10:00 DEU: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

10:30 PRT: BIP Q1/21 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 03/21

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 03/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 04/21 (vorläufig)

11:00 EUR: BIP Q1/21 (vorab)

12:00 PRT: Industrieproduktion 03/21

14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q1/21

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 04/21

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/21

EUR: Fitch Ratingergebnis Slowakei, Deutschland

EUR: Moody's Ratingergebnis Polen, Norwegen

EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien

MONTAG, DEN 03. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Siemens Healthineers, Q2-Zahlen

07:00 LUX: Stabilus, Q2-Zahlen

07:30 ESP: Siemens Gamesa, Q2-Zahlen

10:30 DEU: Dekra, Bilanz-Pkl

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Merck & Co, Investor Day

USA: Avis Budget, Q1-Zahlen

USA: Pkw-Absatz 04/21

TERMINE KONJUNKTUR

09:00 NLD: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 03/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 04/21

SONSTIGE TERMINE

DEU: 31. Münchner Kapitalmarkt-Konferenz (MKK), München USA: Prozessauftakt im Streit zwischen der Spielefirma Epic und Apple um den Wettbewerb im App Store, Oakland DIENSTAG, DEN 04. MAI 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Infineon, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Adecco, Q1-Zahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Fuchs Petrolub, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung (online)

10:00 AUT: Wienerberger, Hauptversammlung (online)

14:00 GBR: Dialog Semiconductor, Hauptversammlung (online) 18:30 DEU: Metro AG, Q2-Zahlen

22:00 USA: Xilinx, Q4-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile US, Q1-Zahlen

22:30 USA: Lyft, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen

DEU: Teamviewer AG, Q1-Zahlen

DEU: HelloFresh, Q1-Zahlen

DEU: Koenig & Bauer AG, Q1-Zahlen

DEU: Alstria Office Reit AG, Q1-Zahlen

CHE: ams AG, Q1-Zahlen

FRA: Axa, Q1 Activity Indicators

ITA: Ferrari, Q1-Zahlen

NOR: Telenor, Q1-Zahlen

USA: Conoco Phillips, Q1-Zahlen

USA: Warner Music Group, Q2-Zahlen

USA: Activision Blizzard, Q1-Zahlen

USA: Pfizer, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 04/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 03/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 03/21 (endgültig) 16:00 USA: API-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

ITA: Video-Konferenz der G20-Runde zu Kultur und Tourismus, Rom °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi