Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Palfinger -3,58% auf 36,4, davor 6 Tage im Plus (9,58% Zuwachs von 34,45 auf 37,75), Immofinanz -1,7% auf 17,94, davor 5 Tage im Plus (3,4% Zuwachs von 17,65 auf 18,25), Andritz -2,87% auf 40,54, davor 5 Tage im Plus (4,77% Zuwachs von 39,84 auf 41,74), Goldbarren (250g, philoro) -1,55% auf 11908, davor 4 Tage im Plus (2,38% Zuwachs von 11814 auf 12095), Goldbarren (100g, philoro) -1,54% auf 4803, davor 4 Tage im Plus (2,35% Zuwachs von 4766 auf 4878), Goldbarren (1oz, philoro) -1,51% auf 1510,9, davor 4 Tage im Plus (2,33% Zuwachs von 1499,2 auf 1534,1), Silber Philharmoniker 1/1 -1,71% auf 28,66, davor 4 Tage im Plus (3,33% Zuwachs von 28,22 auf 29,16), DO&CO -0,67% auf 74,3, davor 4 Tage im Plus (5,65% Zuwachs von 70,8 auf 74,8), VIG -1,74% auf ...

