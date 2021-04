Der Streaminggigant Netflix hat seine Zahlen für das erste Geschäftsquartal vorgelegt.Mit Spannung warteten Anleger auf die Zahlen von Netflix zur Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten 2021. Im ersten Geschäftsquartal hat das Streamingunternehmen 3,75 US-Dollar je Aktie verdient, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein EPS von 1,57 US-Dollar in den Büchern gestanden hatte. Das war mehr als von Analysten in Aussicht gestellt, Experten hatten den Gewinn je Aktie zuvor ...

