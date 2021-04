TAGESVORSCHAU: Termine am 21. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 21. April:

TERMINE UNTERNEHMEN

00:30 AUT: BHP, Q3 Production Report

07:00 DEU: Sartorius, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Roche, Q1-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q1-Zahlen

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

07:15 NLD: Randstad, Q1-Umsatz

07:30 DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 NLD: Heineken, Q1 Trading Update

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online) 10:00 NLD: Shop Apotheke, Hauptversammlung (online)

10:30 DEU: Uzin Utz, Bilanz-Pk (online)

13:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung

13:00 USA: Verizon Communications, Q1-Zahlen

17:45 FRA: Accor, Q1 Umsatz

17:45 FRA: Carrefour, Q1-Umsatz

18:00 AUT: Immofinanz, Jahreszahlen

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q1-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Sartorius Stedim Biotech, Q1-Zahlen

DEU: Mensch und Maschine, Q1-Zahlen (Call 10.30 h)

ESP: Iberdrola, Q1-Zahlen

FIN: Elisa, Q1-Zahlen

SWE: Svenska Handelsbanken, Q1-Zahlen

USA: Whirlpool, Q1-Zahlen

USA: Halliburton, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Erzeugerpreise 03/21

10:00 POL: Industrieproduktion 03/21

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

09:15 DEU: Online-Pk mit Bitkom-Präsident Achim Berg "Künstliche Intelligenz - wo steht die deutsche Wirtschaft?" 10:00 DEU: Online-Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht der Finanzaufsicht Bafin (14:45 Pressegespräch mit Versicherungsaufseher Grund) DEU: Berliner Energietage zu energie- und klimapolitischen Weichenstellungen im Superwahljahr 10:30 Grußwort von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (online) 12:30 Rede von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) (online) 11:00 DEU: VCI Hessen Konjunkturgespräch mit Jochen Reutter, Vorsitzender des VCI Hessen (online) 11:00 EUR: Urteil des Europäischen Gerichts zu Markenstreit zwischen Chanel und Huawei wegen ähnlichem Geschäftslogo 11:00 RUS: Der russische Präsident Wladimir Putin hält Rede an die Nation 12:00 DEU: EU-Kommission legt voraussichtlich Kriterien für "grüne" Investments vor 12:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard. Als Zeugen geladen sind Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Finanzstaatssekretär Jörg Kukies. 13:00 DEU: Bundestag

11:00 2./3. Lesung Änderung des Infektionsschutzgesetzes (siehe gesonderten Termineintrag) 13:00 Regierungsbefragung mit Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) 14:35 Vereinbarte Debatte zur Neuregelung der Sterbehilfe (siehe gesonderten Termineintrag) weitere Themen u.a.: 2./3. Lesung Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes; Verlängerung der Bundeswehreinsätze in Somalia (Atalanta) und im Mittelmeer (Irini) 13:30 DEU: Umweltministerkonferenz (UMK) - Online-Pk nach der Umweltministerkonferenz von Bund und Ländern mit Bundesumweltministerin Svenja Schulze 14:30 CHE: Verband der Fluggesellschaften IATA, Pk zur Corona-Krise. Der Verband informiert regelmäßig über die Auswirkungen der Corona-Einschränkungen auf den Flugverkehr und die Anstrengungen von Airlines und Verband zur Überwindung der Krise. 15:00 DEU: Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Konferenz zur Zukunft Europas der Europäischen Volkspartei. Thema ist die bis 2022 angelegte Konferenz zur Zukunft Europas, die unter Beteiligung von Bürgern Reformen der EU auf den Weg bringen soll. EUR: 27. Iberoamerika-Gipfel. Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Lateinamerikas, Spaniens und Portugals. CHN: Beginn Internationale Automesse in Shanghai (bis 28.4.21) °

