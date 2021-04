Manchester, England (ots/PRNewswire) - ACE Money Transfer (https://acemoneytransfer.com/) hat globale Geldtransferdienste in Australien eingeführt.ACE bietet Nutzern auf der ganzen Welt bequeme und umfassende Geldtransferdienste an und konzentriert sich dabei auf Expansion, Innovation, außergewöhnliche Kundenerfahrung und schnelle Markteinführung.Nachdem ACE Money Transfer einen Kundenstamm von 1,3 Millionen Personen in Großbritannien (UK) und der Europäischen Union (EU) mit einem Netzwerk von mehr als 100 Ländern und mehr als 300.000 Auszahlungsstandorten bedient hat, hat das Unternehmen ein neues Ziel: den Aufbau internationaler digitaler Zahlungsdienste und die Betreuung australischer Kunden.Der Ansatz von ACE ist es, Überweisungen zu digitalisieren und dabei zu helfen, Überweisungsdienste bequem und erschwinglich zu machen - insbesondere für Wanderarbeiter in Australien. Jede Transaktion wäre digital und würde entweder keine oder nur minimale Gebühren verursachen, im Vergleich zu Geldtransfers über physische Vermittlungsstellen, die in der Regel mit hohen Gebühren verbunden sind."Für Unternehmen ist es unerlässlich, für ihre Kunden zu 'fühlen'. Dieses 'Gefühl' für die Kunden hat ACE veranlasst, den Sprung nach Australien zu wagen, um ihnen kostengünstige, komfortable und bequeme Lösungen für ihre Geldtransferbedürfnisse zu bieten", so Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer.Es ist eine großartige Nachricht für Einzelpersonen in Australien, die ihr hart verdientes Geld zurück in ihre Heimat schicken möchten, um ihre Familien zu unterstützen und ihren Lebensunterhalt zu sichern. Sie haben die Möglichkeit, die Dienste von ACE Money Transfer über die Website oder die mobile App jederzeit zu nutzen und können Gelder mit ihrer Debit- oder Kreditkarte überweisen. Unabhängig davon, ob die Kunden eine regelmäßige Überweisung tätigen, können sie die Möglichkeiten von Airtime, Zahlungen an mobile Geldbörsen und Rechnungszahlungen bequem von zu Hause aus nutzen.Die oberste Priorität eines jeden internationalen Überweisungsunternehmens ist es, schnellere Expansionsziele zu erreichen. ACE Money Transfer hat sich einen Namen gemacht, indem es seit mehr als 15 Jahren Kunden in Großbritannien und Europa betreut. Die Arbeit auf einem anderen Kontinent ist ein logischer Schritt, um seine Ambitionen zu zeigen.ACE Money Transfer (eingetragener Name "Aftab Currency Exchange Limited") ist ein renommiertes Finanzinstitut mit Sitz in Manchester, das sich auf grenzüberschreitende Zahlungen spezialisiert hat und Online- und App-basierte Geldüberweisungsdienste anbietet. Zur Aufnahme der Geschäftstätigkeit in Australien erwarb ACE Money Transfer eine australische Gesellschaft mit der ACN-Nummer 626577268 unter dem Namen "ACE Money Transfer PTY LTD". Die australische Tochtergesellschaft ist ordnungsgemäß von der AUSTRAC (Financial Regulator of Australia) lizenziert und bei dieser registriert und hat ihren Sitz in 30 Freemont Circuit, Truganina, Vic, 3029, in Australien.Pressekontakt:waheed.imran@acemoneytransfer.com+44-161-3936-999Original-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151014/4894546