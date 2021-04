Das Biotechnologie-Unternehmen Cardiol Therapeutics (WKN: A2PA9E ISIN: CA14161Y2006 Ticker: CT9) befindet sich derzeit mit seinem Produkt CardiolRx, einer pharmazeutisch hergestellten oralen Cannabidiol-Formulierung,...

die zur Behandlung von akuten und chronischen Entzündungen im Zusammenhang mit Herzerkrankungen entwickelt wird, in den verschiedenen Phasen des klinischen Zulassungsprozesses.



In diesem Zusammenhang ist das innovative Team von Cardiol Therapeutics hoch spezialisiert auf Erkrankungen des Herzens. Eine der Hauptursachen für Herzversagen ist die Entzündung des Herzgewebes. Um eine effiziente Behandlung für Patienten mit entzündlichen Herzerkrankungen zu finden, forscht das Team von Cardiol seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Motivation des Unternehmens ist es, endlich ein Heilmittel für die Hauptursache von Tod und Behinderung in der westlichen Welt zu finden - die Herzerkrankung.

Phase II/III-Ergebnisstudie von CardiolRx

Aktuell läuft bereits die Phase II/III-Ergebnisstudie von CardiolRx bei hospitalisierten Patienten, die positiv auf das COVID-19-Virus getestet wurden. Cardiol Therapeutics (WKN: A2PA9E ISIN: CA14161Y2006 Ticker: CT9) plant, die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx als herzschützende Therapie zur Verringerung der Sterblichkeit bei COVID-19-Patienten zu untersuchen, die bereits in der Vergangenheit Herz-Kreislauf-Erkrankungen hatten bzw. immer noch haben.

Diese Patientengruppe hat nach einer früheren Studie eine sehr hohe Sterblichkeitsquote bei Erkrankung an Corona im Vergleich zu Patienten ohne Vorerkrankungen des Herzens. Die beigefügte untere Abbildung zeigt sehr deutlich den signifikanten Unterschied in der Sterblichkeitsrate von Patienten ohne Herzerkrankung und Patienten mit Herzerkrankung. Dieses Ergebnis wurde im JAMA CARDIOLOGY Network am 25. März 2020 veröffentlicht. Die Überlebenswahrscheinlichkeit sinkt bei COVID-19-Patienten mit Herzerkrankung von 94 Prozent auf knapp unter 50 Prozent, da diese Patienten meist durch Herzversagen mechanisch beatmet werden müssen.





Wirksamkeitserforschung des Medikaments

Die bisherigen präklinischen Ergebnisse des von Cardiol Therapeutics modellierten Cannabidol sind sehr ermutigend und sollen in der Phase II/III untersucht werden;

- Reduktion von Entzündungen und Verbesserung der endothelialen Dysfunktion

- Reduktion des Zytokinspiegels bei Myokarditis (entzündliche Herzinsuffizienz)

- Reduktion der mit erhöhten Troponin-T-Werten verbundenen Herzschädigung

- Verbesserung der linksventrikulären Dysfunktion des Herzens und dadurch signifikante Verbesserung des Blutflusses zu den lebenswichtigen Organen

- Signifikante Verringerung der kardialen Fibrose (Vernarbung des Herzmuskels)

In der aktuellen doppelblinden, placebokontrollierten Phase II/III Studie von Cardiol Therapeutics werden derzeit 422 Patienten rekrutiert. 211 Patienten werden dabei mit dem Medikament CardiolRx behandelt und 211 Patienten erhalten das Placebo-Präparat. Die folgenden primären Wirksamkeitsaspekte werden jeweils über 28 Tage untersucht:



Die Gesamtsterblichkeit beider Gruppen, die intensivmedizinische Behandlung und ggf. der Einsatz von Beatmungsgeräten, Komplikationen am Herzen wie z.B. Herzinfarkt, Herzschwäche, Herzinsuffizienz sowie Schlaganfall.

Massiver Anstieg der Gesundheitsausgaben

Herz-Kreislauferkrankungen zählen in den meisten westlichen wie auch Industrieländern nicht nur zur häufigsten Erkrankung, sondern auch zur häufigsten Todesursache. Vorbeugung, Erkennung und die richtige Behandlung sind bei der Erkrankung besonders wichtig, denn ist das Herz eines Menschen erst einmal geschädigt, dann ist dieser Schaden meist irreparabel. Betroffene Menschen müssen dann für den Rest ihres Lebens mit zum Teil schweren Einschränkungen leben. Mit zunehmendem Alter und anderer Faktoren der Menschen in den westlichen Gesellschaften nehmen auch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen jedes Jahr zu. In etwa 40 Prozent aller Todesfälle in Deutschland sind auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück zu führen und diese Situation sieht in anderen Ländern der entwickelten Welt ähnlich aus. Allein in Deutschland liegen die Krankheitskosten, die auf Herzkrankheiten zurückzuführen sind, bereits bei mehr als 46,4 Milliarden Euro pro Jahr und machen mit 13,7 Prozent den größten Anteil an den Gesundheitskosten aus. Männer verursachten 600 Euro und Frauen etwa 540 Euro pro Kopf und Jahr.

Riesiger Milliardenmarkt

Wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, ist der Markt für Herzmedikamente ein Wachstumsmarkt und ein Milliardengeschäft für die Pharmaindustrie. Sollten die präklinischen Ergebnisse von Cardiol Therapeutics die bisher präklinisch gezeigte Wirksamkeit bestätigen, dann steht einer Neubewertung der Aktie nichts im Wege. Wie schnell das gehen kann, haben zuletzt die Übernahmeangebote von über 7 Mrd. USD für GW Pharmaceuticals durch Jazz Pharma oder Genmark Diagnostic durch Roche für 1,8 Mrd. USD gezeigt. Wer das Potenzial dieses Marktes erkannt hat, sollte zunächst Positionen in Cardiol Therapeutics aufbauen. Derzeit ist die Aktie von Cardiol Therapeutics noch für 2,62 Euro an den deutschen Börsen zu haben. Wie lange dies der Fall sein wird, werden die Marktteilnehmer entscheiden.

