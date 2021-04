EQS Group-Ad-hoc: Cassiopea S.p.A. / Schlagwort(e): Sonstiges

21.04.2021 / 07:01 CET/CEST

Lainate - 21. April 2021 - Cassiopea SpA (SIX: SKIN), ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen zur Behandlung langjähriger und wesentlicher dermatologischer Erkrankungen entwickelt und deren Vermarktung vorbereitet, gab heute die Listen der Kandidatinnen und Kandidaten für den Verwaltungsrat bekannt, welche an der Generalversammlung vom 29. April 2021 in Lainate, Mailand (Italien) zur Wahl stehen. Die von Cassiopea's Aktionärin Cosmo Pharmaceuticals NV vorgeschlagene Liste besteht aus den folgenden Kandidaten: Pierpaolo Guzzo (amtierend, exekutiv), Jan de Vries (amtierend, nicht-exekutiv, unabhängig), Diana Harbort (amtierend, exekutiv) und Oyvind Bjordal (amtierend, nicht-exekutiv, unabhängig). Die eingereichte Liste kann hier auf der Website des Unternehmens eingesehen werden. Die von Cassiopea's Aktionärin Heinrich Herz AG/Logistable SA Group vorgeschlagene Liste besteht aus dem folgenden Kandidaten: Maurizio Baldassarini (amtierend, nicht-exekutiv, unabhängig). Die eingereichte Liste kann hier auf der Website des Unternehmens eingesehen werden. Zusätzliche Informationen zur Generalversammlung 2021 von Cassiopea sind auf der Website des Unternehmens, www.cassiopea.com, im Bereich "Investor/Corporate Governance" verfügbar. Aufgrund des COVID-19 Gesundheitsnotstandes und in Übereinstimmung mit Art. 106 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020, umgewandelt in das Gesetz Nr. 27 vom 24. April 2020 (zuletzt geändert durch das Gesetzesdekret Nr. 183 vom 20. Dezember 2020, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz Nr. 21 vom 26. Februar 2021), das auf die Minimierung von Reisen und Versammlungen abzielt, sind die Aktionärinnen und Aktionäre nur dann zur Teilnahme an der Generalversammlung und zur Stimmabgabe berechtigt, wenn sie dem designierten Vertreter (Rechtsanwalt Dario Trevisan) eine spezifische Vollmacht erteilen. Insbesondere gemäss Art. 106 Abs. 4 des Gesetzesdekrets Nr. 18 vom 17. März 2020, umgewandelt in das Gesetz Nr. 27 vom 24. April 2020, können die Aktionärinnen und Aktionäre nur durch den benannten Vertreter (Rechtsanwalt Dario Trevisan) an der Versammlung teilnehmen, gemäss Art. 135-undecies des Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998; dem benannten Vertreter (Rechtsanwalt Dario Trevisan) können auch Vollmachten und/oder Untervollmachten erteilt werden, gemäss Art. 135-novies des Gesetzesdekrets Nr. 58 vom 24. Februar 1998, auch in Abweichung von Art. 135-undecies, Absatz 4, desselben Dekrets. Alle operativen Details sind auf der Website www.cassiopea.com des Unternehmens im Bereich "Investor/Corporate Governance" verfügbar. Über Cassiopea Cassiopea ist ein Spezialpharma-Unternehmen, das verschreibungspflichtige Medikamente mit neuartigen Wirkmechanismen entwickelt und vermarktet, um langjährige und wesentliche dermatologische Erkrankungen zu behandeln, insbesondere Akne, androgenetische Alopezie (oder AGA) und Genitalwarzen. Cassiopea investiert in Innovationen, die den wissenschaftlichen Fortschritt in Bereichen vorantreiben, welche jahrzehntelang weitgehend ignoriert wurden. Das Portfolio umfasst vier unbelastete klinische Kandidaten, für die Cassiopea die weltweiten Rechte besitzt. Die Strategie des Unternehmens ist es, dieses Know-how zu nutzen, um das kommerzielle Potenzial für seine Produkte direkt oder mit einem Partner zu optimieren. Für weitere Informationen über Cassiopea besuchen Sie bitte www.cassiopea.com. Finanzkalender Generalversammlung 29. April 2021, Lainate Jefferies Virtual Global Health Care Konferenz 1.-3. Juni 2021 Halbjahresbericht 2021 Juli 21 Investora 15.-16. September, Zürich Credit Suisse Equity Konferenz Mitte November 2021, Zürich Jefferies Global Health Care Konferenz 16.-18. November 2021, London Kontakt: Cassiopea SpA

Diana Harbort, CEO & Head of Investor Relations

Cassiopea SpA

Diana Harbort, CEO & Head of Investor Relations

Tel: +39 02 868 911 24, dharbort@cassiopea.com

