Glarus, 21. April 2021 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) präsentiert für das erste Quartal 2021 ein gutes Ergebnis. Der Geschäftserfolg erhöht sich auf 7,2 Millionen Franken und der Reingewinn steigt auf 6,1 Millionen Franken. Die Bilanzsumme nimmt um 5,4 Prozent auf 7,431 Milliarden zu. Das erste Quartal des Vorjahrs war aufgrund des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie durch viele Sondereffekte geprägt. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen mit dem aktuellen Quartalsergebnis ist daher nur bedingt gegeben. Starkes Ertragswachstum

Der Nettoerfolg im Zinsengeschäft steigt um 4,0 Prozent auf 16,3 Millionen Franken. Der Kommissionserfolg erzielt mit 3,5 Millionen Franken ein Plus von 1,5 Prozent. Haupttreiber hierfür sind höhere Erträge aus der GLKB Kreditfabrik. Der kürzlich kommunizierte Grossauftrag für die Mobiliar unterstreicht den Erfolg und die Nachhaltigkeit dieses wichtigen Standbeins. Im Handelsgeschäft verringert sich der Ertrag auf 1,1 Millionen Franken. Beim übrigen ordentlichen Erfolg konnte trotz Bewertungsverlusten auf den Finanzanlagen im Umfang von 0,5 Millionen Franken ein positives Resultat erzielt werden. In Summe erhöht sich der Betriebsertrag um 19,4 Prozent auf 20,9 Millionen Franken. Geschäftsaufwand steigt

Der Geschäftsaufwand nimmt um 17,2 Prozent auf 12,8 Millionen Franken zu. Der Personalaufwand steigt auf 7,9 Millionen Franken. Wichtige Faktoren sind der weiterhin wachsende Personalbestand sowie die Bildung von Abgrenzungen für variable Vergütungen, auf welche im ersten Quartal des Vorjahrs wegen der COVID-19-Pandemie verzichtet wurde. Für die Abgeltung der Staatsgarantie werden aufgrund der anwendbaren Berechnungslogik anstatt der 0,3 Millionen Franken im Vorjahr neu 0,75 Millionen Franken abgegrenzt. Der Sachaufwand erhöht sich dadurch auf 4,8 Millionen Franken. Neuerung bei den Wertberichtigungen

Im vergangenen Jahr hat die FINMA für mittlere und grössere Banken die Möglichkeit geschaffen, Wertberichtigungen für inhärente Risiken zu bilden, die noch nicht eingetretene Ereignisse und Ausfälle abdecken sollen. Die GLKB macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und baut im ersten Quartal 2021 solche Wertberichtigungen im Umfang von 0,9 Millionen Franken auf. Geschäftserfolg und Reingewinn legen zu

Die positive Ertragsentwicklung lässt den Geschäftserfolg um 1,4 Millionen Franken auf 7,2 Millionen Franken ansteigen. Der Reingewinn nimmt um 1,1 Millionen Franken auf 6,1 Millionen Franken zu. Wachstum bei den Ausleihungen

Das Kerngeschäft Hypotheken baut die GLKB um 41 Millionen Franken aus. Darin nicht enthalten ist der weitere Aufbau von Hypothekarvolumen für die Kunden der GLKB Kreditfabrik. Die Forderungen gegenüber Kunden wachsen um 20 Millionen Franken. Die Bilanzsumme steigt um rund 0,4 Milliarden Franken auf 7,431 Milliarden Franken. Weitere Informationen zum Quartalsabschluss sind unter www.glkb.ch/finanzberichte publiziert.

