The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.04.2021ISIN NameUS36318L2034 GALAXY ENTERT.UNSP.ADR/5AT0000A0ZYV3 ERSTE GP BNK AG 13-21 MTNUSU04167AB50 NORDSTROM 20/25 REGSFR0010192997 REP. FSE 05-21 O.A.T.XS1506612693 GELF BOND IS.I 16/22 MTNDE000NLB2JJ5 NORDLB IS.S.1888US38141GWC40 GOLDMAN SACHS GRP 17/22DE000BLB7Q51 BAY.LDSBK.IS. 19/29USP14623AC98 BCO NAC.COSTA RICA 16/21XS1619283218 BERTELSMANN ANL.17/21FR0010915660 CADES 10/21 MTNBE6286238561 KBC GROEP 16/21 MTNUSU1581TAA61 COLFAX CORP. 19/24 REGSXS1419636862 ESSITY 16/21 MTNDE000HLB3035 LB.HESS.THR.CARRARA04T/19XS1395523001 EXP.-IMP.BK CH 16/21DE000BLB7QB0 BAY.LDSBK.IS. 19/23US38141GWD23 GOLDMAN SACHS 17/22 FLRCH0183366167 BQUE CANT.NEUCHAT. 12-21DE000DK0G4H8 DEKA FESTZINS ANL 16/28DE000BLB7Q44 BAY.LDSBK.IS. 19/26XS1400169428 WELLS FARGO 16/21 FLR MTNDE000BLB7QV8 BAY.LDSBK.IS. 19/31XS0921226386 SAN MIGUEL 13/23 MTNXS0529414319 CARREFOUR 10/21 MTNUS29874QDK76 EUR. BK REC.DEV.18/21 MTNDE000DK0EQ87 DEKA MTN SERIE 7430US06416CAC29 BK NOVA SCOTIA 16/21PL0000108916 POLEN 15-21DE000HLB3019 LB.HESS.THR.CARRARA04S/19DE000HLB3001 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/19DE000HLB30Y2 LB.HESS.THR.CARRARA04R/19