Die an diesem Handelstag vorgelegten Geschäftszahlen fanden am Markt ein gemischtes Echo.New York - Nach der jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag schwächer geschlossen. Der Dow Jones Industrial weitete im Handelsverlauf seine zunächst moderaten Verluste aus und büsste letztlich 0,75 Prozent auf 33'821,30 Punkte ein. Am Freitag noch hatte der US-Leitindex bei 34'256 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Am Montag setzten dann erste, leichte Gewinnmitnahmen ein. Die «positive...

