CDU/PLANWIRTSCHAFT - Der Verband der Familienunternehmen warnt Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet vor planwirtschaftlicher Wirtschaftspolitik. "Er wird sicherlich nicht den gleichen Fehler wie Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit seiner Industriestrategie machen. Dieser planwirtschaftliche und protektionistische Irrweg des Bundeswirtschaftsministers hätte die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands vermutlich mehr geschädigt, als er der Wirtschaft genutzt hätte", sagte der Verbandspräsident Reinhold von Eben-Worlée. (Handelsblatt)

BUNDESFINANZMINISTER - Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) geht mit SPD-Bundesfinanzminister Olaf Scholz ins Gericht. "Olaf Scholz hat schon vor Monaten in den Wahlkampfmodus umgeschaltet", sagt BDA-Präsident Rainer Dulger im Interview. Die Politik von Scholz gehe zu Lasten von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU): "Scholz hat vieles verkompliziert, was Altmaier an guten Ideen auf den Tisch gelegt hat. Das trifft etwa auf die November-, Dezember-, aber auch Soforthilfen für die Unternehmen zu." (Augsburger Allgemeine)

WAHLUMFRAGE - In einer Wähler-Befragung durch Insa für die Bild-Zeitung gewinnen die Grünen (22 Prozent) einen Punkt hinzu. Die CDU/CSU (27 Prozent) muss im Vergleich zum Meinungstrend vom Montag hingegen einen Punkt abgeben. SPD (16 Prozent), AfD (12 Prozent) und Linke (7 Prozent) halten ihre Werte. Auch die sonstigen Parteien kommen zusammen erneut auf 5 Prozent. (Bild)

EU-SKEPSIS - Die Diskussion über die Rolle der Europäischen Kommission bei der Beschaffung von Impfstoffen hat das Europa-Bild der Deutschen verändert: Die Skepsis gegenüber den Institutionen der Gemeinschaft ist so groß wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ. Besonders kritisch wird die Arbeit der Kommission und ihrer Präsidentin Ursula von der Leyen bewertet. (FAZ)

INSOLVENZSCHUTZ - In der Großen Koalition ist ein Streit über einen längeren coronabedingten Insolvenzschutz für Unternehmen entbrannt. Anlass ist ein Vorstoß der SPD, die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige oder überschuldete Unternehmen über Ende April hinaus zu verlängern. (Handelsblatt)

INFEKTIONSSCHUTZGESETZ - Gegen die von der Bundesregierung geplante "Bundes-Notbremse" formiert sich an mehreren Fronten gerichtlicher Widerstand. Parteien, Bürgerrechtler und Unternehmen haben Klagen gegen die Novelle angekündigt, die am Mittwoch im Bundestag beschlossen werden soll. Unter anderem treiben die Händler, die juristisch gegen die Maßnahmen vorgehen wollen, eine Verfassungsbeschwerde zügig voran. Nach Prüfung durch die Rechtsanwälte unter Federführung der Kanzlei Heuking stehe einer Verfassungsbeschwerde nichts mehr im Wege, teilte die Unternehmer-Initiative mit, zu der unter anderem Intersport, Rose Bikes, Ernstings Family, Tom Tailor und der ANWR Schuheinkaufsverbund gehören. (Handelsblatt)

TABAKSTEUERGESETZ - Das im Februar vom Bundesfinanzministerium präsentierte neue Tabaksteuergesetz wird gerade im Eilverfahren durch die Institutionen gepaukt. In dieser Woche steht es zur ersten Lesung im Bundestag auf der Tagesordnung. Wenn es durchkommt, ist das Rauchen von E-Zigaretten in Deutschland teurer als überall sonst in der EU. Die Polizei rechnet mit einer explosionsartigen Ausweitung des Schwarzmarkts. (Welt)

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ - Die EU will ein Gesetz zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) erlassen und löst damit große Sorgen aus: Die einen fürchten, dass KI unser Leben bald in einer Weise bestimmt, die nicht gewollt ist. Die anderen fürchten, dass Europa bei Zukunftstechnologien noch weiter hinter China und die USA zurückfällt. Und beides könnte stimmen. Die EU-Kommission will an diesem Mittwoch ihren Vorschlag dazu vorstellen. Manche Anwendungen sollen demnach verboten werden, andere als Hochrisikoanwendungen Auflagen unterliegen. (Handelsblatt)

UMWELTTECHNIK - Von der Corona-Krise weitgehend unberührt wächst der globale Markt für Umwelttechnik rasant. Und die deutschen Anbieter bleiben darin Vorreiter. Das geht aus dem "Green-Tech-Atlas 2021" des Bundesumweltministeriums und des Deutschen Industrie-und Handelskammertags DIHK hervor, der am Mittwoch vorgestellt werden soll. (FAZ)

KOHLE-/ATOMAUSSTIEG - Trotz Kohle- und Atomausstiegs sieht Netzagentur-Präsident Jochen Homann im Interview die Versorgung nicht gefährdet. Zugleich hält er den teuren Ausbau des Stromnetzes für alternativlos. (FAZ)

