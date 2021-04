Der Start einer limitierten Sonderkollektion, die die exklusive japanische Streetwear-Marke LIBERE und Naruto verbindet, ist für Mai vorgesehen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210420006266/de/

LIBERE characters (Graphic: Business Wire)

Die Kollektion steht unter dem Motto LIBERE FOR NARUTO". Sie umfasst eine Reihe von Kleidungsstücken, die sich an einzigartigen Merkmalen der einzelnen Charaktere orientieren. Das Konzept der Charaktere besteht daraus, dass die Naruto-Welt Bekleidung der LIBERE-Kollektion trägt.

LIBERE ist dafür bekannt, in seinem Stil verschiedene Elemente zu vereinen und stellt mit dieser Kollektion einen ganz neuen "Straßen-Ninja-Stil" vor. Durch die willkürliche Verwendung von "Clan"-Markierungen und Farbschattierungen der 6 Haupt-Charaktere: erzielt die Kollektion eine enge Beziehung zu den Charakteren Naruto, Sasuke, Sakura, Kakashi, Shikamaru und Itachi. Die Kollektion schließt kleinste Details, wie Gurte, Taschen und Reißverschlüsse mit ein, beinhaltet wirkungsvoll reflektierende Flächen sowie Blousons und Hosen, die eindeutige Beispiele für die Ninja-Mode darstellen. Für jedes Bekleidungsstück der Kollektion wurden spezielle Etiketten, Plastikbeutel und Staubschutzhüllen entwickelt.

Außerdem hat Pierrot, das Animation-Studio, das die Anime Naruto: Shippuuden ins Leben gerufen hat, ein Original-Kunst-Lookbook erstellt. In diesem sind die Charaktere in ihrer Alltagskleidung dargestellt, um die Anime und Realität innerhalb der Kollektion noch enger zu verbinden.

*Das Original-Kunst-Poster wird als ein Geschenk an jene verteilt, die die Gemeinschaftsprodukte kaufen.

Alle Produkte werden am 22. April im offiziellen Online-Geschäft von LIBERE und in Läden, die LIBERE-Produkte verkaufen, vorzeitig vorgestellt werden. (Weltweiter Versand)

Mitte Mai ist in Tokio ein Event zur Feier der Vorstellung der Kollektion geplant. *Je nach Umständen kann eine Änderung oder sogar Absage notwendig werden. (Detaillierte Event-Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite oder dem Instagram-Konto.)

[LIBERE]

ist auf Designs vom kreativen Team Maverick Creative ausgerichtet. LIBERE schafft Designs, die verschiedene Stile, vom exklusiven Street Look bis zum Militär-/Arbeits- und Sport-Look mischen und ergänzt dann einzigartige Details, um einen völlig einmaligen Look zu kreieren. Die Marke bietet die populärsten Stile, die sonst nirgends zu finden sind.

OFFIZIELLE WEBSEITE

https://www.libere-official.com/

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/libere_official/

(C) Masashi Kishimoto, Scott/Shueisha, TV TOKYO, Pierrot LIBERE

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210420006266/de/

Contacts:

ROOMS CO.,LTD.

FUYU HAMADA

TEL.: 81(0)3-3352-5100

FAX: 81(0)3-3354-3810

E-Mail: hamada@c-rooms.co.jp