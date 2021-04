Shippeo, der europäische Marktführer für Real-Time Visibility der Supply Chain Transportation, wurde im Gartner Magic Quadrant Report für Real-Time Transportation Visibility Plattformen 2021 ausgezeichnet. Ein Freiexemplar des vollständigen Berichts kann hier heruntergeladen werden.

Lucien Besse, COO von Shippeo, ist erfreut, dass die Marktentwicklung des Unternehmens anerkannt wird. "Wir sind hocherfreut, im Magic Quadrant aufgenommen worden zu sein. Wir glauben, dass dies unsere hohen Investment in F&E und die Unterstützung bei der schnellen Implementierung im letzten Jahr widerspiegelt, da die Pandemie ein noch nie dagewesenes Interesse an RTTV-Lösungen hervorgerufen hat." Dieses öffentliche Interesse hat Gartner zu der Vorhersage veranlasst, dass "bis 2023 50 der globalen produktzentrierten Unternehmen in Real-Time Transportation Visibility-Plattformen investieren werden."

"Wir sind stolz darauf, ein marktführendes Visibility-Produkt zu haben und ein starkes Wachstum und einige der höchsten Kundenweiterempfehlungsquoten erreicht zu haben", fügt Besse hinzu. Das Unternehmen hat außerdem die präziseste und zuverlässigste ETA in der Branche entwickelt und bietet gleichzeitig den höchsten Grad an GDPR-Compliance. Der COO führt die Führungsposition von Shippeo in Europa auf eine starke regionale Präsenz und ein tiefes Marktverständnis zurück, zusammen mit einem sehr kundenorientierten und umfassenden Ansatz für Lösungsdesign und Projektimplementierung. "Es ist ein Beweis für den starken Fokus unseres Teams auf die Kundenzufriedenheit, zusammen mit der Bereitstellung von Weltklasse-Innovationen in der Supply-Chain-Transparenz und -Automatisierung, die den Kunden helfen, von der zunehmenden Verflechtung innerhalb des Ökosystems der Wertschöpfungskette zu profitieren."

Das schnelle Wachstum des Carrier-Netzwerks wurde durch eine Erweiterung der örtlichen Support-Teams, die inzwischen 30 Sprachen sprechen, sowie durch das Engagement von Shippeo für Fairness, Null-Carrier-Gebühren und die Nutzung umfangreicher Datensätze durch tiefe TMS-Integrationen unterstützt. Shippeo verfolgt mehr als 10 Millionen Sendungen pro Jahr in 72 Ländern und ist über 750+ TMS-, Telematik-, Reederei- und ParcelAPI-Integrationen mit mehr als 140.000 Spediteuren verbunden.

Für mehr Informationen

Gartner, Magic Quadrant für Real-Time Transportation Visibility Plattformen, Bart De Muynck, Carly West, 14. April 2021

Gartner bevorzugt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen.

Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210421005417/de/

Contacts:

Medienkontakt Deutschland

Sebastian Weinstock/ Stephanie Thoma

shippeo@schwartzpr.de