Toronto, 20. April 2021 - Adventus Mining Corporation ("Adventus") (TSX-V: ADZN, OTCQX: ADVZF) und Salazar Resources Limited ("Salazar") (TSX-V: SRL, OTCQB: SRLZF) (zusammen die "Partner" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/adventus-mining-corp/ ) freuen sich, die restlichen Explorationsbohrergebnisse des neu entdeckten Kupfer-Gold-Molybdän-Porphyr-Systems Ensillada ("Ensillada") bekannt zu geben, das sich innerhalb des 3.246 Hektar großen Pijili-Projekts in Zentral-Ecuador befindet. Das Jungfernbohrprogramm wurde im März 2021 mit insgesamt 7.031 Metern auf dem ersten von mehreren Porphyrzielen abgeschlossen, die in diesem Gebiet identifiziert wurden (siehe Pressemitteilungen vom 8. Juni 2020 und 8. April 2021). Das Ensillada-System liegt etwa 5,0 km südlich des Kupfer-Molybdän-Porphyrs Chaucha, das sich im Besitz der Southern Copper Corporation befindet.

Highlights:

Jason Dunning, Vice President Exploration von Adventus, erklärte: "Die Ergebnisse von MERC-011 des Pijili-Projekts kommen nach umfangreichen technischen Arbeiten, die in den letzten zwei Jahren auf unserer Mercy-Konzession nach dem neu entdeckten Ensillada-Kupferporphyrsystem gesucht haben. Die Porphyr-Mineralisierung wurde in all unseren weitläufigen Bohrlöchern durchschnitten, sodass das gesamte Geologie- und Explorationsteam äußerst stolz auf diese Entdeckung sein kann. Die bisherigen Ergebnisse machen unserem bezirksweiten Ansatz für das Projekt Pijili alle Ehre und zeigen deutlich, dass unsere Jagd gerade erst begonnen hat, wie unsere jüngste Ankündigung von vier neuen Zielen auf den Konzessionen Rosa de Oro und Carmen de Pijili 8 km westlich der Entdeckung Ensillada beweist."

Ergebnisse der Bohrungen

Zwischen Juli 2020 und März 2021 schlossen die Partner insgesamt zwölf Bohrlöcher auf dem Konzessionsgebiet Mercy ab, die alle auf eine Kupfer-Gold-Molybdän-Mineralisierung im Porphyrstil stießen. Zehn der zwölf Bohrlöcher durchschnitten eine Porphyrmineralisierung von mehr als 100 Metern, die zwischen 100 und 424 Metern liegt. Die breit angelegten Explorationsbohrungen haben die porphyrartige Mineralisierung etwa 2 km von der artisanalen Minenanlage (siehe Pressemitteilung vom 8. Juni 2020 und 26. Oktober 2020) in nordwestlicher Richtung bis zur nördlichen Grenze des Konzessionsgebiets Mercy verfolgt.

MERC-011 befindet sich 1,2 km nordwestlich von MERC-002 (das 145,22 Meter mit einem Gehalt von 0,22 % Kupfer, 0,04 g/t Gold, 0,01 % Molybdän und 1,0 g/t Silber für 0,30 % CuEq durchteufte, siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2020) und etwa 280 Meter südlich der nördlichen Grundstücksgrenze. Dieses Bohrloch lieferte den besten Abschnitt einer porphyrartigen Mineralisierung für das Projekt, in einem Gebiet, in dem manuelle Testgruben ein großes Gebiet mit Kupfersulfidmineralien im Grundgestein definiert haben, einschließlich Chalkopyrit, geringfügigem Bornit und Spuren von Covellit. Insgesamt wurden 125 Proben an der Grenzfläche zum Grundgestein entnommen, wobei 25 Proben mehr als 0,10 % Kupfer aufwiesen, wobei 8 dieser Proben mehr als 0,30 % Kupfer enthielten. Eine Probe, 61053, die sich 45 Meter nordwestlich des Bohrkragens für MERC-011 befindet, wies einen Gehalt von 0,94 % Kupfer, 0,18 g/t Gold, 0,01 % Molybdän und 12,3 g/t Silber auf.

Bohrloch MERC-011 wurde in nordwestlicher Ausrichtung gebohrt und auf 351,00 Metern abgeschlossen. Es durchschnitt eine porphyrartige Mineralisierung von der Oberfläche (0,70 Meter) bis in eine Tiefe von 152,51 Metern mit einem Gehalt von 0,25 % Kupfer, 0,08 g/t Gold, 0,01 % Molybdän und 3,2 g/t Silber (0,35 % CuEq). Eine hochgradigere Untergruppe kommt von 4,70 bis 23,25 Meter vor und weist einen Gehalt von 0,99 % Kupfer, 0,25 g/t Gold, 0,03 % Molybdän und 189,8 g/t Silber auf.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2)(4)(5) (%) W (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-011 0.70 152.51 151.81 0.25 0.08 0.01 3.2(5) 0.35 - (3) (1) einschließlich 4.70 23.25 18.55 0.99 0.25 0.03 189.8 - 0.23 (6) (1) einschließlich 10.28 23.25 12.97 1.16 0.30 0.03 268.0 - 0.33 (6) (1) einschließlich 16.30 23.25 6.95 0.76 0.13 0.03 483.7 - 0.61 (6) (1)

Anmerkungen:

Eine interessante Komponente des höhergradigen Teilintervalls von MERC-011 ist das Vorhandensein von signifikant erhöhtem Silber und Wolfram, was in anderen abgeschlossenen Bohrlöchern nicht beobachtet wurde. Die Assoziation von Wolfram mit dem Porphyrsystem in diesem speziellen Fall ist zu diesem Zeitpunkt unbekannt, aber es wird derzeit als ein separates, überlagerndes Mineralisierungsereignis zum Haupt-Porphyrsystem Ensillada interpretiert. Das Wolfram scheint in direktem Zusammenhang mit den hochgradigen Silberwerten zu stehen, wobei vier Proben Wolframwerte von mehr als 0,02 % aufwiesen, was einen Overlimit-Test auslöste. Die Overlimit-Tests ergaben einen Bereich von Wolframwerten von 0,29 % bis zu einem Wert von mehr als 1,00 %. Die eine Probe mit mehr als 1,00 % Wolfram löste einen weiteren Overlimit-Test aus, dessen Ergebnisse jedoch derzeit nicht verfügbar sind. Unter Verwendung der verfügbaren Ergebnisse weist die höhergradige Teilmenge in MERC-011 einen Wolframgehalt von 0,23 % von 4,70 bis 23,25 Meter mit einem Silbergehalt von 189,8 g/t auf. Wolfram kommt üblicherweise in Greisen- und Skarnsystemen vor, hauptsächlich als Wolframit (Eisen-Mangan-Wolframat (Fe,Mn)WO4, das eine feste Lösung der beiden Minerale Ferberit FeWO4 und Hübnerit MnWO4 ist) und Scheelit (Kalzium-Wolframat (CaWO4)). Andere Wolframminerale reichen in ihrer Häufigkeit von mäßig bis sehr selten. Es wurden keine mineralogischen Arbeiten durchgeführt, um das wolframhaltige Mineral in MERC-011 zu charakterisieren.

MERC-004 wurde konzipiert, um die hydrothermalen Brekzien des Zambohuaycu-Vorkommens und jene, die in MERC-002 durchschnitten wurden (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2020), weiter zu evaluieren. Zwei Zonen mit hydrothermalen Brekzien wurden von 22,20 bis 66,70 Meter und von 72,40 bis 79,08 Meter durchteuft. Beide Abschnitte enthalten variable Konzentrationen von Sulfidmineralisierungen (Chalkopyrit, Pyrit, ± Bornit und ± Molybdänit) und weisen Biotit-, Chlorit- und Serizit-Alteration auf. Wie in MERC-002 gesehen, ist eine sporadische Sulfidmineralisierung sowohl in den feldspatporphyrischen als auch in den hornblendeporphyrischen Phasen der Dioritintrusion unterhalb der oberen hydrothermalen Brekzienabschnitte vorhanden.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-004 24.20 133.60 109.40 0.19 0.04 0.01 1.1 0.24 (1) einschließlich 40.20 91.16 50.96 0.32 0.06 0.01 1.1 0.39 (1) einschließlich 72.15 79.08 6.93 0.77 0.16 0.01 2.4 0.92 (1)

Anmerkungen:

MERC-005 wurde von derselben Plattform wie MERC-003 gebohrt und sollte das Gebiet nordöstlich des Zambohuaycu-Vorkommens erproben. Sie durchteufte drei Phasen der Diorit-Intrusion, eine phyrische Hornblende-Phase von 10,50 bis 416,55 Meter, eine phyrische Feldspat-Phase von 422,30 bis 456,63 Meter und eine quarzreiche Phase von 463,04 bis zum Ende der Bohrung bei 686,40 Meter. Hydrothermale Brekzien waren von 167,15 bis 179,75 Meter vorhanden. Dieses Bohrloch zeigt eine stärkere hydrothermale Alteration und einen höheren Anteil an quarzdominanten Adern (Typ A, B und AB) im Vergleich zu den früheren Bohrungen im Süden. Der Pyritanteil nimmt mit der Tiefe zu, was bedeutet, dass Chalkopyrit abnimmt und nach 500 Metern abfällt, wo Pyrit einen deutlichen Anstieg aufweist.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-005 14.80 438.31 423.51 0.07 0.03 0.00 0.4 0.10 (1) einschließlich 103.80 191.80 88.00 0.10 0.04 0.00 0.4 0.14 (1) einschließlich 115.85 139.15 23.30 0.15 0.06 0.00 0.7 0.21 (1) einschließlich 268.20 289.40 21.20 0.17 0.06 0.00 0.9 0.23 (1) einschließlich 281.40 283.40 2.00 0.79 0.27 0.00 3.2 0.99 (1)

Anmerkungen:

MERC-006 zielte auf die porphyrartigen Adern ab, die an der Oberfläche 300 Meter nordöstlich des Zambohuaycu-Vorkommens kartiert wurden, und sollte feststellen, ob hydrothermale Brekzieneinheiten über diese Entfernung verfolgt werden können. Das Bohrloch blieb in der Hornblende-Phyr-Diorit-Intrusion, mit Ausnahme eines schmalen Abschnitts mit hydrothermaler Brekzie (30,21 bis 32,40 Meter) und zwei magmatischen Brekzienabschnitten (55,20 bis 77,60 und 161,46 bis 162,77 Meter). Der Gehalt an Sulfidmineralien in der Bohrung ist variabel, aber die Bohrung enthält eine geringe Chalkopyrit- und Pyritmineralisierung.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-006 28.55 129.10 100.55 0.08 0.03 0.00 0.3 0.11 (1) einschließlich 28.55 101.15 72.60 0.09 0.04 0.00 0.3 0.12 (1)

Anmerkungen:

MERC-007 zielte auf das Vorkommen Ensillada, 300 Meter nördlich des Vorkommens Zambohuaycu. Dabei handelt es sich um ein Gebiet mit ausgedehnten quarzdominierten Stockworks, die an der Oberfläche kartiert wurden und im Bohrloch in den oberen 175,00 Metern mit schmalen Abschnitten mit 10 bis 30 % Aderung vertreten sind. Kupfersulfidmineralien wurden über die gesamte Bohrlochlänge festgestellt; das Pyrit-Chalkopyrit-Verhältnis blieb jedoch in zwei Abschnitten mit porphyrartiger Mineralisierung hoch.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-007 4.80 402.19 397.39 0.09 0.04 0.00 1.0 0.13 (1) einschließlich 4.80 18.80 14.00 0.27 0.24 0.00 3.2 0.45 (1) 516.15 678.30 162.15 0.07 0.01 0.00 2.0 0.11 (1) einschließlich 569.80 570.31 0.51 0.49 0.72 0.80 253.0 5.41 (1)

Anmerkungen:

Das hochgradige Silber von 569,80 bis 570,31 Metern steht ebenfalls in Zusammenhang mit einer Zinkmineralisierung. Dieser Abschnitt wies einen Gehalt von 2,88 % Zink auf 0,51 Metern auf. Es ist nicht ungewöhnlich, solche polymetallischen Adern in Verbindung mit intrusionsbezogenen Systemen zu sehen, jedoch ist dies das einzige bekannte Zinkvorkommen auf der Mercy-Konzession.

Im Anschluss an MERC-007 und von derselben Plattform aus gebohrt, zielte MERC-008 auf das Gebiet zwischen den Vorkommen Ensillada und Zambohuaycu südlich von MERC-007. Dieses Bohrloch durchteufte zahlreiche Abschnitte mit magmatischen Brekzieneinheiten, stieß aber vor allem auf hydrothermale Knisterbrekzien von 246,00 bis 329,50 Meter im Bohrloch. Zum ersten Mal wurde in den Bohrlöchern auf dem Konzessionsgebiet Mercy eine "Schindel"- oder "Maisflockenbrekzie"-Textur beobachtet, die mit geringem Chalkopyrit und Spuren von Bornit einhergeht. Die hydrothermale Alteration nahm mit zunehmender Tiefe an Intensität ab.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-008 5.20 399.10 393.90 0.11 0.07 0.00 0.5 0.17 (1) einschließlich 5.20 21.25 16.05 0.25 0.21 0.00 1.8 0.40 (1) einschließlich 59.20 61.45 2.25 0.07 0.02 0.14 0.0 0.48 (1) einschließlich 276.70 327.70 51.00 0.22 0.19 0.01 0.9 0.37 (1) einschließlich 276.70 295.36 18.66 0.31 0.32 0.01 1.3 0.55 (1) einschließlich 280.74 282.74 2.00 0.79 1.04 0.00 3.5 1.48 (1) einschließlich 313.84 327.70 13.86 0.28 0.19 0.02 1.2 0.46 (1)

Anmerkungen:

Nachdem manuelle Testgruben eine weit verbreitete Porphyrmineralisierung im Gebiet Zambohuaycu Norte, westlich entlang des Ensillada Ridge, identifiziert hatten (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2020), wurde MERC-009 so konzipiert, dass es auf oberflächliche Kupferanomalien abzielt, die mit dem oberflächlichen, ausgedehnten Quarzgang-Stockwerk in Verbindung stehen, das 245 Meter südwestlich von MERC-007 und MERC-008 an der Oberfläche kartiert wurde. Es handelt sich um ein Gebiet mit niedrigem Mangangehalt (Mn), was ein sehr positiver Indikator ist, obwohl es sich um eine große 3D-Inversionsanomalie der magnetischen Suszeptibilität handelt, die wahrscheinlich mit Magnetit in der Kalium-Alterationsfazies in Zusammenhang steht. Die Bohrkernprotokollierung stellte einen hohen Prozentsatz an quarzdominanten Adern in den oberen 150,00 Metern des Bohrlochs fest, wobei schmale Abschnitte, ähnlich wie bei MERC-007, einen Bereich von 10 bis 30 % Quarzadern mit einem hohen Pyrit/Chalkopyrit-Verhältnis aufweisen. Wichtig ist, dass dies das erste Bohrloch mit Tonalit ist, einer wichtigen Gesteinsart bei der Kupfer-Molybdän-Lagerstätte Chaucha, die etwa 5 km nördlich liegt.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-009 84.74 319.99 235.25 0.13 0.02 0.01 1.2 0.17 (1) einschließlich 216.76 258.50 41.74 0.21 0.03 0.01 2.0 0.27 (1) einschließlich 216.76 226.58 9.82 0.32 0.03 0.01 3.1 0.40 (1) einschließlich 220.76 224.58 3.82 0.47 0.03 0.02 4.3 0.59 (1) 377.91 454.37 76.46 0.09 0.01 0.00 1.4 0.11 (1) einschließlich 434.65 440.65 6.00 0.22 0.02 0.00 4.6 0.27 (1)

Anmerkungen:

Das Konzept für die Bohrstelle MERC-010 bestand darin, das Gestein unter einer interpretierten reliktischen Lithokappe zu untersuchen, wo an der Oberfläche eine Quarz-Pyrophyllit-Alteration kartiert worden war. Im Allgemeinen unterschieden sich die hydrothermale Alteration und der allgemeine Charakter der Adern von den anderen Bohrlöchern dieses Programms, doch mit zunehmender Tiefe des Bohrlochs nahm sowohl die Biotit- als auch die Chlorit-Alteration zu, was auch mit einer Abnahme des Pyritgehalts und einer langsamen Zunahme des Chalkopyrits einherging. Etwa 227,00 Meter unterhalb des Bohrlochs begann der Kupfergehalt wieder anzusteigen und ein dicker Abschnitt mit Porphyrmineralisierung wurde bis 540,73 Meter gebohrt. Dieser Abschnitt der Porphyrmineralisierung war der tiefste Abschnitt des Programms.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-010 46.77 50.77 4.00 0.10 0.08 0.00 3.6 0.19 (1) 194.17 198.16 3.99 0.08 0.04 0.01 5.1 0.17 (1) 227.00 540.73 313.73 0.08 0.03 0.00 0.7 0.12 (1) einschließlich 428.35 540.73 112.38 0.14 0.04 0.01 0.8 0.19 (1) einschließlich 502.47 509.85 7.38 0.24 0.05 0.01 1.3 0.32 (1)

Anmerkungen:

MERC-012 war das letzte Bohrloch des Programms, das auf die magnetische Anomalie in der Tiefe unter den beiden kleinen handwerklichen Bergbaukonzessionen abzielte. Es wurde 276 Meter südlich von MERC-001 angelegt, das 64,60 Meter mit einem Gehalt von 0,1 % Kupfer, 0,20 g/t Gold, 0,03 % Molybdän und 4,1 g/t Silber durchteufte (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2020). Das Bohrloch wurde bei 491,08 Metern aufgrund der südlichen Konzessionsgrenze zu offenem Gelände abgebrochen. Das Bohrloch blieb größtenteils in Hornblende-Phyrdiorit und ging erst am Ende des Bohrlochs in Quarzdiorit über.

In Bezug auf die hydrothermale Alteration nahm die Intensität der Alteration in MERC-012 im Bohrloch zu, was mit einem Anstieg des Magnetit-Modalgehalts zusammenfiel, was auf einen möglichen Übergang zu einer kaliumhaltigen Alteration in der Tiefe hindeutet. Der Sulfidgehalt nahm im Allgemeinen im Bohrloch zu, obwohl wie bei MERC-001 (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2020) die einzige nennenswerte Porphyrmineralisierung am oberen Ende des Bohrlochs auftrat; wäre die Konzessionsgrenze nicht gewesen, hätten die günstige Geologie und die sich intensivierende Alteration jedoch eine Vertiefung des Bohrlochs gerechtfertigt.

Bohrloch Von (m) Bis (m) Dicke (m) Cu (%) Au (g/t) Mo (%) Ag (g/t) CuEq (2) (%) Ca. wahre Dicke (m) MERC-012 8.00 50.11 42.11 0.09 0.18 0.00 1.0 0.21 (1) einschließlich 29.23 34.27 5.04 0.10 1.35 0.00 1.3 0.96 (1) einschließlich 42.11 46.11 4.00 0.27 0.01 0.00 0.4 0.28 (1) 322.95 334.87 11.92 0.13 0.04 0.00 1.8 0.19 (1) einschließlich 322.95 326.93 3.98 0.23 0.07 0.00 3.1 0.31 (1)

Anmerkungen:

Abbildung 1 veranschaulicht die Bohrstandorte für die Ergebnisse der neun Bohrlöcher, die in dieser Pressemitteilung beschrieben werden, sowie die drei zuvor veröffentlichten Bohrlöcher (siehe Pressemitteilung vom 26. Oktober 2020). Die Koordinaten der Bohrkragenstandorte sind in Tabelle 1 am Ende dieser Pressemeldung zusammengefasst.

Nächste Schritte

Angesichts der positiven Ergebnisse des Bohrprogramms auf dem Konzessionsgebiet Mercy, bei dem in allen zwölf Bohrlöchern eine Porphyrmineralisierung durchteuft wurde, prüfen die Partner Möglichkeiten für eine zweite Phase von Explorationsbohrungen im späteren Verlauf des Jahres 2021 oder Anfang 2022, um sich auf die Erweiterung der Gebiete mit höhergradiger Mineralisierung zu konzentrieren. Zukünftige Bohrungen würden das geologische Verständnis der neuen Entdeckung des Porphyrsystems Ensillada weiter entwickeln. In der Zwischenzeit werden die Feldarbeiten fortgesetzt, um das manuelle Testgrubenprogramm voranzutreiben und die Porphyrmineralisierung weiter aufzuspüren, um die Definition der Bohrziele zu unterstützen. Diese Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet Mercy werden parallel zu den fortgesetzten Explorationsarbeiten auf den 8,0 km westlich gelegenen Konzessionsgebieten Rosa de Oro und Carmen de Pijili des Partners durchgeführt, wo Ziele entwickelt werden, die möglicherweise später im Jahr 2021 oder Anfang 2022 bohrbereit sein werden (siehe Pressemitteilung vom 8. April 2021).

Technische Informationen und Qualitätskontrolle & Qualitätssicherung ("QAQC")

Das Arbeitsprogramm des Projekts Pijili wird vom Vice President of Exploration von Adventus, Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne von NI 43-101, geleitet und überprüft, der auch die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung als korrekt überprüft und genehmigt hat. Das technische Personal sammelt und verarbeitet die Proben, die sicher versiegelt und an Bureau Veritas (BV") in Quito zur Probenaufbereitung versandt werden, wo sie zerkleinert und gemahlen werden, um einen Brei herzustellen, der dann für den Versand an deren Einrichtung in Lima (Peru) und Vancouver (Kanada) zur Analyse aufgeteilt wird. Alle Analysedaten wurden einer internen QAQC-Validierung unterzogen; es gibt ein etabliertes Probenkontrollprogramm mit Blindproben, zertifizierten Industriestandards und Probenduplikaten für das Projekt Pijili.

Ein QAQC-Programm ist bei BV ebenfalls vorhanden und umfasst die Einbringung von Leerproben, Standards und die doppelte Reanalyse von ausgewählten Proben. Das Qualitätssystem von BV erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 9001:2000 und ISO 17025: 1999. Bei BV wird Gold mittels klassischer Brandprobe mit ICP-AES analysiert, und sowohl Silber als auch Basismetalle werden mittels eines 46-Elemente-4-Säure-Aufschlusses mit ICP-MS-Technik analysiert. Für Gold, Silber, Kupfer, Molybdän und Zink gibt es Grenzwertüberschreitungsprotokolle.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Jason Dunning, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Adventus, einer nicht unabhängigen qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und als korrekt bestätigt.

Über Adventus

Adventus Mining Corporation ist ein Kupfer-Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt Ecuador. Zu seinen strategischen Aktionären gehören Altius Minerals Corporation, Greenstone Resources LP, Wheaton Precious Metals Corp. und die Nobis Group of Ecuador. Adventus treibt das Kupfer-Gold-Projekt El Domo durch eine Machbarkeitsstudie voran und erkundet gleichzeitig den breiteren Curipamba-Distrikt. Darüber hinaus ist Adventus an einer landesweiten Explorationsallianz mit seinen Partnern in Ecuador beteiligt, die bisher die Kupfer-Gold-Porphyr-Projekte Pijili und Santiago umfasst. Adventus kontrolliert auch ein Explorationsprojektportfolio in Irland mit South32 Limited als Finanzierungspartner sowie ein Beteiligungsportfolio mit Aktien an mehreren Explorationsunternehmen. Adventus hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und ist an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol ADZN gelistet und wird an der OTCQX unter dem Symbol ADVZF gehandelt.

Über Salazar

Salazar Resources Limited konzentriert sich auf die Schaffung von Werten und positiven Veränderungen durch Entdeckung, Exploration und Entwicklung in Ecuador. Das Team verfügt über ein unübertroffenes Verständnis der Geologie im Land und hat eine wesentliche Rolle bei der Entdeckung vieler der wichtigsten Projekte in Ecuador gespielt, einschließlich der beiden neuesten operativen Gold- und Kupferminen. Salazar Resources verfügt über eine eigene Pipeline von Kupfer-Gold-Explorationsprojekten in ganz Ecuador mit der Strategie, eine weitere kommerzielle Entdeckung zu machen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktiva auszufarmen. Das Unternehmen engagiert sich aktiv in den ecuadorianischen Gemeinden und hat zusammen mit der Familie Salazar die Salazar Foundation gegründet, eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für nachhaltigen Fortschritt durch wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. Das Unternehmen hat bereits Beteiligungen an drei Projekten. An seiner ersten Entdeckung, Curipamba, hat Salazar Resources einen Anteil von 25 %, der vollständig bis zur Produktion getragen wird. An zwei Kupfer-Gold-Porphyr-Projekten, Pijili und Santiago, hält das Unternehmen einen Anteil von 20 %, der bis zum Baubeschluss vollständig umgesetzt ist.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie "glaubt", "antizipiert", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "steht bevor", "beabsichtigt", "plant", "prognostiziert", "zielt" oder "hofft", oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "werden", "sollten", "könnten", "werden" oder "eintreten" und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Adventus und Salazar erwarten oder voraussehen, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Obwohl Adventus und Salazar versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Adventus und Salazar verpflichten sich, zukunftsgerichtete Informationen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen von Adventus kontaktieren Sie bitte Christian Kargl-Simard, President und Chief Executive Officer, unter +1-416-230-3440 oder christian@adventusmining.com. Bitte besuchen Sie auch die Adventus-Website unter www.adventusmining.com und die LinkedIn-Seite unter https://www.linkedin.com/company/adventus-mining-corporation.

Für weitere Informationen von Salazar, kontaktieren Sie bitte ir@salazarresources.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Tabelle 1: Informationen zum Bohrkragen

Bohrung ID EAST NORDEN ELEV AZIMUTH DIP TIEFEN KOMMENTAR MERC-001 678454 9670625 3236 225 -80 915.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-002 677819 9670884 2826 330 -70 630.66 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-003 677978 9670933 2966 180 -50 369.51 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-004 677819 9670884 2826 330 -85 465.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-005 677978 9670933 2966 330 -50 686.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-006 678081 9671017 2966 30 -60 669.79 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-007 677812 9671296 3009 295 -75 747.57 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-008 677812 9671296 3009 185 -60 610.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-009 677614 9671151 2993 330 -75 554.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-010 678479 9671655 3224 330 -90 541.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-011 677511 9671413 2972 345 -65 351.00 Erfolgreich abgeschlossen pro Design MERC-012 678557 9670369 3390 225 -75 491.08 Erfolgreich abgeschlossen pro Design

Anmerkungen:

(1) Alle Bohrlöcher sind im UTM-Datum (Provisional South American 1956, Zone 17) vermessen

Abbildung 1: Karte zur Lage des Bohrgestänges

