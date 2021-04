Der weltweit tätige Augenschutzspezialist Bollé Safety bietet jetzt auch Brillen mit Trivex-Glas an. Trivex ist ein sehr leistungsfähiges High-Tech-Korrekturglas, das maximale Sicherheit und hervorragende optische Eigenschaften bietet, um optimale Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210421005425/de/

Klassee The new bio-based prescription safety eyewear (Photo: Business Wire)

Trivex: Das Beste aus CR39 und Polycarbonat plus einzigartige Eigenschaften

Das neueste Brillenglasmaterial von Bollé Safety kombiniert die Leichtigkeit von CR39 mit der Haltbarkeit von Polycarbonat. Mit einer seiner niedrigen Dichte von 1,11 g/cm3 ist Trivex das leichteste Material für Korrekturgläser auf dem Markt. Außerdem bietet es sehr gute optische Eigenschaften, die denen von Polycarbonat überlegen sind. Die Trivex-Technologie behebt einige Nachteile, die traditionell mit CR39 und Polycarbonat einhergehen. Trivex-Gläser sind 20 dünner als CR39 und bruchsicher. Im Gegensatz zu Polycarbonat ist es chemikalien- und lösungsmittelbeständig und kann daher in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen sicher eingesetzt werden. Zu den besonderen neuen Merkmalen gehört ein 100 effizienter UV-Filter, der die Gesamtheit der UVA- und UVB-Strahlen absorbiert und so die Augen noch besser schützt. Und da das Material nicht mit der Zeit vergilbt, ist eine lang anhaltende Ästhetik gewährleistet.

Warum sollten Sie zu Bollé Safety gehen, wenn Sie auf Trivex umsteigen möchten?

Trivex ist ein extrem leistungsfähiges Material mit hervorragenden Eigenschaften, aufgrund derer die Technologie ursprünglich für militärische Zwecke eingesetzt wurde. Da die Hälfte der Weltbevölkerung im Alter von über 20 Jahren an Sehschwächen leidet, haben Unternehmen ein entscheidendes Interesse daran, ihre Mitarbeiter mit korrigierenden Schutzbrillen auszustatten, die einen optimalen Schutz gewährleisten. Schlechtes Sehen kann zu massiven Produktivitätsverlusten führen und klassische Schutzbrillen sind nicht für jedermann gleichermaßen geeignet. Wussten Sie, dass 90 der Augenverletzungen mit dem richtigen Schutz und der entsprechenden Sorgfalt verhindert werden könnten? Das Tragen von geeigneten und angepassten Schutzbrillen kann für Berufstätige einen entscheidenden Unterschied machen. Bollé Safety bietet mehrere Produktreihen für Gläser ohne Korrekturfunktion und Korrekturgläser an, damit jeder eine perfekte Sicht und sichere Arbeitsbedingungen hat. Die neuesten Fassungen von Bollé Safety, "KLASSEE" und "KURT", nutzen die Trivex-Technologie optimal. Dank des einzigartigen und umfassenden Know-hows von Bollé kombiniert das Modell KLASSEE biobasierte Materialien mit Seitenschutz auf der Ober- und Unterseite der Rahmen. Die KURT-Modelle bieten verstellbare, verstärkte Bügel und einen robusten Rahmen für noch mehr Schutz. Die transluzente Front ist in getönter Ausführung verfügbar, um die seitliche Sicht zu optimieren ohne die Gefahr, geblendet zu werden. Die leichten und flexiblen Bollé-Schutzbrillen sorgen für ein komfortables und sicheres Tragegefühl und vermindern die Risiken am Arbeitsplatz.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bit.ly/3e0A43j

Über Bollé Safety.

Bollé Safety, die globale Marke für Augenschutz. In den 130 Jahren unseres Bestehens haben wir mehr als 500 Modelle von Schutzbrillen entwickelt. Mit einer breiten Palette an innovativen, komfortablen und schützenden Sicherheits- und Korrekturbrillen sorgen wir für den Schutz der Sehkraft von über 20 Millionen Arbeitnehmern in 100 Ländern weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210421005425/de/

Contacts:

Presse

Aline CAMPO Robin SAUNIER-PLUMAZ

+33 (7) 64 55 36 09 +33 (7) 64 55 36 09

E-Mail: marketing@bolle-safety.com

bolle-safety.com