- Coway bringt die "besten Luftreiniger" (Wirecutter) und "Europas besten Luftreiniger" (Testfakta), den Airmega, in Deutschland auf den Markt- Fünf ausgewählte Luftreiniger sind ab sofort über Amazon Deutschland erhältlichCoway, ein führendes Unternehmen für gesundheitsfördernde Haushaltsgeräte, hat bekannt gegeben, dass seine innovativen Luftreiniger jetzt in Deutschland über Amazon erhältlich sind. Verbraucher können die Coway-Produkte auch auf der neuen deutschen Website (https://de.coway.com/) (de.coway.com/) kennenlernen.Ein hochwertiger Luftreiniger ist heutzutage ein Muss. Nachdem die Menschen deutlich mehr Zeit in Innenräumen verbringen, erkennen sie zunehmend, dass eine bessere Luftqualität in Innenräumen eine höhere Lebensqualität mit sich bringt. Immer mehr Menschen suchen deshalb nach Luftfiltersystemen, die gleichzeitig effektiv, effizient und auch ästhetisch sind.Coway bringt fünf ausgewählte preisgekrönte Luftreiniger aus der Coway Airmega-Serie auf den Markt: die Modelle Airmega 150, Airmega 300S, Airmega Jet, Airmega Mighty (auch bekannt als die AP-1512HH) und den Airmega Hue&Healing (Luftbefeuchter und Luftreiniger). Jedes Produkt zeichnet sich durch höchste Qualitätsstandards aus und passt sich nahtlos an den individuellen Lebensstil und die unterschiedlichen Bedürfnisse der Verbraucher an. Die unterschiedlichen Geräte eignen sich für Räume aller Größen und verbessern die Luftqualität. Damit reduzieren sie Allergiesymptome, sorgen für ein angenehmeres Umfeld im Homeoffice und ermöglichen besseren Schlaf.Die Airmega-Luftreiniger von Coway verfügen über innovative Technologie, die dafür konzipiert ist, Allergene zu reduzieren. Das branchenführende fortschrittliche Filtersystem entfernt bis zu 99,999 % der feinen Partikel aus der Luft, und zwar bis hin zu Partikeln in Nanogröße von bis zu 0,01 Mum[1], die kleiner sind als Bakterien und Viren.Der Kern des Filtersystems besteht aus einem waschbaren Vorfilter zum Herausfiltern von grobem Staub und Haaren, einem Aktivkohlefilter zum Entfernen von schlechtem Geruch und VOCs (flüchtige organische Verbindungen) und einem HEPA-Filter zum Entfernen der besonders feinen Partikel wie Staub und Allergene , Bakterien, Schimmel und Viren. Für den europäischen Markt ist Coway vom Europäischen Zentrum für Allergieforschung (ECARF) für die Allergie-Kontrolle bei besonders schweren Allergien zugelassen.Ein innovatives Merkmal des HEPA ist die GreenHEPA-Technologie, die einen doppelt sicheren Schutz vor Viren und Bakterien bietet. Sie wird auf den HEPA-Filter angewendet und wurde im externen Labor speziell auf Viren, Bakterien, Schimmel und Pollen getestet. Die Technologie stellt sicher, dass der HEPA-Filter bis zu 99,99 % der Viren[2], Bakterien, Schimmel und Pollen[3] effektiv aus der Luft aufnimmt und verhindert, dass die erfassten Partikel weiter wachsen, indem sie zur Sicherheit der Verbraucher neutralisiert werden[4].Alle Airmega-Luftreiniger von Coway zeigen die aktuelle Luftqualität über eine Anzeige an und sind mit einem intelligenten Auto-Modus ausgestattet, der die Qualität der Umgebungsluft erkennt und die Lüftergeschwindigkeit entsprechend anpasst.Eines der beliebtesten Merkmale der Airmega-Luftreiniger von Coway ist ihr Design. Die schlanke Form des Airmega von Coway fügt sich nahtlos auch in das kleinste Zuhause und minimalistische Räumlichkeiten ein.Das symbolträchtige Modell Airmega 150 ist mit dem Good Design Award, dem iF Design Award und dem IDEA Award ausgezeichnet worden. Der Airmega 150 hat ein schlankes, modernes Design und ist in drei atemberaubenden Farben verfügbar: Ivory White, Sage Green und Peony Pink.Der Airmega 300S von Coway ist ein weiteres mit einem Designpreis ausgezeichnetes Modell und gleichzeitig der leistungsstärkste der fünf Luftreiniger von Coway. Der 300S ist ein einzigartiges Modell mit einer starken doppelten Saugkraft und liefert eine CADR (Clean Air Delivery Rate) von 575 m³/h für große Räume bis zu 149 m². Der 300S ist kompatibel mit Google, Amazon-Geräten und auch mit der mobilen App (IoCare App) von Coway für die Fernbedienung und Filterwarnungen über Wi-Fi.Der Airmega Jet von Coway wurde im Dezember 2020 von Testfakta, einem renommierten schwedischen internationalen Produktprüflabor, als "Europas bester Luftreiniger" (http://www.testfakta.com/test/new-test-of-air-purifiers-reveals-major-differences-in-capacity/) ausgezeichnet. Der Airmega Jet durchlief hierfür umfangreiche Tests mit 13 Luftreinigern, um seine Qualität und Leistung nachzuweisen. Seine einzigartige MegaJet-Technologie gewährleistet einen optimalen dynamischen Luftstrom. Diese seltene Funktion erlaubt es dem Verbraucher, selbst zu entscheiden, ob die saubere Luft von oben oder vorne aus dem Gerät kommt.Neu auf dem Markt ist auch der Coway-Verkaufsschlager Airmega Mighty, in den USA auch bekannt als Coway AP-1512HH. Dieses Produkt erhielt ausgezeichnete Kritiken in den USA und stand zwischen 2015 und 2021 sieben Jahre in Folge auf der Liste der "Besten Luftreiniger" von Wirecutter (https://www.nytimes.com/wirecutter/reviews/best-air-purifier/) der New York Times. Wirecutter führt eigene Produkttests mit über 45 Luftreinigern durch. Der Mighty von Coway wurde seit 2015 als "Insgesamt beste Wahl" ausgezeichnet und als leistungsstärkster, langlebigster und wirtschaftlichster Luftreiniger eingestuft.Alle fünf Airmega-Luftreiniger von Coway können in Deutschland ab jetzt über Amazon erworben werden.Die Luftfilterlösung von Coway, der Best Life Solution Company, gibt es jetzt auch in Deutschland.Coway hat es sich zum Ziel gesetzt, zu einem gesünderen und komfortableren Lebensstil beizutragen. Coway ist Südkoreas führendes Unternehmen für Umwelthaushaltsgeräte, das für seine innovative Luft- und Wassertechnologie, einschließlich preisgekrönter Luft- und Wasserreiniger, bekannt ist.Seit seiner Gründung 1989 ist Coway der konkurrenzlose Marktführer in Südkorea und hat seine Präsenz erfolgreich in die USA sowie in ganz Asien ausgeweitet. Seine innovativen Produkte und deren ästhetisches Design finden internationale Anerkennung. Die Marke verfügt über Asiens größtes Forschungs- und Entwicklungszentrum für Wasser- und Lufttechnik. Sie möchte diese Ressource dazu nutzen, Menschen auf der ganzen Welt saubere Luft und sauberes Wasser bereitzustellen."Mit unseren Produkten sind wir seit Jahren auf dem asiatischen und nordamerikanischen Markt erfolgreich. Wir sind bestrebt, den höchsten Qualitätsanforderungen zu entsprechen, und unsere unzähligen Auszeichnungen sind der Beleg dafür. Wir möchten diese Produkte jetzt auch den Verbrauchern in Europa anbieten", erklärte Jihun Ryu, Geschäftsführer der Teams für Amerika und Europa bei Coway.Nach seinem Erfolg in den USA und in Asien ist Coway bereit, auch den deutschen Markt mit seinen hochwertigen Produkten zu erobern.Weitere Informationen zum Airmega-Luftreiniger von Coway finden Sie auf de.coway.com.[1] Die Luftreiniger von Coway wurden von den KCL (Korea Conformity Laboratories) gemäß demStandard der Korea Air Cleaning Association (SPS-KACA 002-132: 2018) an einer Partikelgrößevon unter 0,01? und bei maximaler Gebläsedrehzahl bei einer normalen Raumtemperatur undLuftfeuchtigkeit getestet. Die Leistung kann im tatsächlichen Lebensumfeld der jeweiligenKunden variieren.[2] Die Coway-Luftreiniger wurden mit MERS-Cov von der Korea University getestet und führtenzu einer Entfernung von 99,99 %. Auch wenn MERS-Cov zu den Coronaviren gehört, hat Cowaynicht mit dem SARS-Cov-2 getestet, und Coway behauptet nicht, dass Viren des Typs SARS-CoV-2eingefangen, entfernt oder abgetötet werden können.[3] Das Entfernen von 99,9 % der Viren, Bakterien, Pilze/Schimmelpilze und Pollen aus derLuft wurde für auf GreenHEPA angewendete Coway-Luftreiniger überprüft, basierend auf denTests der Japan Food Research Laboratories (JFRL) gemäß JEM 1467-Standard.[4] Der Influenza-A-Virus (H1N1) und das Bakterium Staphylococcus aureus wurden von den JapanFood Research Laboratories (JFRL) innerhalb von 24 Stunden nachweislich inaktiviert und dasWachstum wurde gestoppt.Informationen zu Coway Co., Ltd.Coway wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt sich auch weiterhin für Innovationen ein, diversifiziert die Produktlinien und beschleunigt - auf der Grundlage seines Geschäftserfolgs in Korea - das Überseegeschäft in Malaysia, den USA, Thailand und China. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1490317/image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg