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WKN: A2DX7H ISIN: KYG9887T1085 Ticker-Symbol: 1ZLA 
Stuttgart
21.04.21
10:59 Uhr
128,00 Euro
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Biotechnologie
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