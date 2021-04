An der Wall Street gebe es zuviel Liquidität und zu wenig Qualität, so hat gestern der Anlage-Chef des Giganten Blackrock in einem Interview formuliert. Und genau das ist derzeit das Problem: die massive Liquiditäts-Flut hat zu Exzessen geführt, die kaum mehr nachvollziehbar sind: so etwa, dass die Nonsens-Kryptowährung Dodgecoin mehr derzeit wert ist als Ford ...

