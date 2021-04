Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse der deutschen Bundesanleihen haben sich nach einer leichteren Eröffnung gefangen und sind in den Plus-Bereich gekommen, so die Analysten der Nord LB.Wirtschaftszahlen, die größere Bewegungen hätten hervorrufen können, habe es am Berichtstag nicht gegeben. US-Staatsanleihen seien am Dienstag gestiegen. Dabei seien die Zuwächse besonders im späteren Handel zu verzeichnen gewesen. (21.04.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...