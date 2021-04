Siemens will die Technologie für künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) von Google Cloud in seine Lösungen für die Fabrikautomatisierung integrieren. Dies soll den Einsatz von KI/ML-Anwendungen in der Industrie vereinfachen. Das Ziel der Kooperation der Google Cloud mit Siemens ist, so heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung, mithilfe KI-basierter Lösungen Fertigungsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu verbessern. ...

