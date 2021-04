Ab 1. Juni 2021 wird Hans-Peter Siebenhaar als Senior Vice President die Verantwortung für Kommunikation bei der OMV übernehmen. Er berichtet direkt an CEO Rainer Seele. Siebenhaar, der derzeit in Brüssel als Europa-Korrespondent für das "Handelsblatt" tätig ist, wird nach Wien übersiedeln. "Da sich OMV weiterentwickelt und weiter transformiert, ist eine klare und überzeugende Kommunikation mit unseren Stakeholdern ein Schlüssel zum Erfolg. In die Rolle bringt Herr Siebenhaar neben seinem umfangreichen internationalen Mediennetzwerk, sein umfassendes Know-how ein, wie wir unsere Energie-Story und die strategische Ausrichtung der OMV verschiedenen internationalen Stakeholdern erklären können", sagte Rainer Seele, ...

