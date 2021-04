München (ots) -- "Alles auf neu!" lautet das Motto bei Daniela und Lucas- Töchterchen Sophia zieht aus - aus dem elterlichen Schlafzimmer- Ausstrahlung in Doppelfolgen ab Mittwoch, 19. Mai 2021 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIMünchen (ots) - Daniela Katzenberger ist mit Mann, Töchterchen Sophia und sechs neuen Folgen zurück! Das Corona-Virus hat die Welt fest im Griff. Lockdowns und Beschränkungen machen auch vor Mallorca nicht halt und die Familie Katzenberger/Cordalis wird auf eine harte Probe gestellt. Das Aufeinandersitzen in der Wohnung stellt das Familienleben auf die Bestandsprobe. Doch diese haben Daniela und Lucas mit Bravour gemeistert und nehmen neue Dinge in Angriff. "Alles auf neu!" ist das Motto, auf das sich TV-Fans ab dem 19. Mai bei RTLZWEI wieder freuen können.Die Zeit des Lockdowns war für Daniela die Zeit zum Nachdenken. Einen sehr großen Wunsch kann sie einfach nicht vergessen. Seit sie Mama ist, fühlt sie sich nicht mehr wohl in ihrem Körper. Die Schwangerschaft, die Geburt und das Stillen haben Spuren hinterlassen und belasten das Selbstbewusstsein der Kultblondine. Daniela möchte ihr weibliches Wohlbefinden wieder zurück, denn ihre Unzufriedenheit wirkt sich auf sämtliche Lebensbereiche wie ihre Ehe und die Familie aus. Ein Mami-Update soll her, damit sie wieder glücklich sein kann! Doch die Risiken von operativen Eingriffen haben es in sich. Lucas steht dem Vorhaben kritisch gegenüber, denn er liebt seine Dani so, wie sie ist! Ist ein Eingriff wirklich notwendig? Kann er sich durchringen und mit Daniela zu einem Beratungstermin gehen? Und was wird Schwester Jenny dazu sagen?Doch das ist nicht die einzige Veränderung bei Familie Katzenberger/Cordalis. Da Sophia nach wie vor bei ihren Eltern im Bett schläft, kommt die Zweisamkeit zu kurz. Deshalb haben Daniela und Lucas beschlossen, ihrer kleinen Prinzessin das "Alleine-Schlafen" mit einem neuen Hochbett schmackhaft zu machen. Also auf geht es zum fröhlichen Bettenshoppen und Sophia bekommt ein selbstzusammengestelltes Luxusschlafgemach. Zieht Sophia wirklich aus und Daniela wieder in das eheliche Bett?Um im siebten Beziehungsjahr wieder Schwung ins Eheleben zu bringen, hat Daniela sich einen Plan zurechtgelegt: Eine Poledancestange samt professionellem Training soll her. Nach dem Kurs will die Kultblondine ihren Lucas mit einem privaten Stangentanz überraschen. Kann sie ihr Vorhaben in die Tat umsetzen und wie wird Lucas darauf reagieren?Produziert wird die Doku-Soap von der Endemol Shine Germany."Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", ab 19. Mai, mittwochs in Doppelfolgen um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW (https://www.tvnow.de/shows/daniela-katzenberger-mallorca-17513?utm_source=rtl2&utm_medium=presse&utm_campaign=katzenberger&utm_term=katzenberger) verfügbar.Über "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca"Die Doku-Soap begleitet das bunte Leben von Familie Katzenberger/Cordalis auf Mallorca und gibt hautnahe Einblicke in den Alltag des Promi-Paars. Dabei stellen sich Daniela und Lucas allen Herausforderungen die es in Fragen der Kindererziehung, bei Familienunstimmigkeiten oder stressigen Job-Phasen zu meistern gilt.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 6900kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100869206