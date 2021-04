Derzeit zeigen die Aktienmärkte eine fast schon unheimliche Paralle zu den Kursentwicklungen im Jahr 2009/2010! Geschichte wiederholt sich zwar nicht, vor allem nicht an den Börsen. Die Ursache für die großen Kurseinbrüche sind stets veschieden, weil man sich in Investoren- und Regulationskreisen stets an die letzte Krise erinnert. Natürlich gibt es zyklische Parallelen, aus dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...