Der Papiertrinkhalm in U-Form von SIG feiert diesen Monat Marktpremiere. Capsa Food ist das erste Unternehmen, das diese Innovation mit seiner "Central Lechera Asturiana"-Vollmilch zum Einsatz bringt - Spaniens führender Milchmarke. Nachhaltige Lösungen gewinnen aufgrund der EU-Abfallgesetzgebung und der wachsenden Besorgnis über die Umweltauswirkungen von Plastiktrinkhalmen weiter an Bedeutung. Gemäß der SUP-Richtlinie (Single Use Plastic) der Europäischen Union müssen Trinkhalme aus Plastik in Europa bis Juli 2021 ersetzt werden. Capsa Food hat die "Central Lechera Asturiana"-Vollmilch in Combibloc ...

Den vollständigen Artikel lesen ...