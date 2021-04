Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Highlight des gestrigen Tages war die 4,75 Mrd. EUR umfassende EU-Anleihe mit einer Laufzeit von 15 Jahren, so die Analysten der Helaba.Obwohl der Bond zur Refinanzierung des EFSM diene und daher nicht, wie bei SURE, dem ESG-Segment zugeordnet sei, sei das Interesse sehr groß gewesen. Dies habe sich am Orderbuch in Höhe von über 40 Mrd. EUR und daran gezeigt, dass die Spread-Guidance um 2 BP auf MS -7 habe reduziert werden können. Der Covered-Bond-Markt sei von einem Hypothekenpfandbrief der Bausparkasse Schwäbisch Hall bedient worden. Auch hier sei die Nachfrage groß gewesen und das Emissionsvolumen von 500 Mio. EUR sei annähernd 4-fach überzeichnet worden. Der anfängliche Emissionsspread habe um 5 BP auf MS -1 reingezogen werden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...