Die APONTIS PHARMA AG, ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, plant für das zweite Quartal 2021 die Notierung ihrer Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Scale). Der Börsengang ("IPO") richtet sich an private und institutionelle Investoren in Deutschland sowie an institutionelle Investoren in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb von Deutschland. Der geplante Börsengang mit einem Gesamtemissionsvolumen von weit über EUR 100+ Mio. beinhaltet die Ausgabe neuer Aktien durch das Unternehmen, eine Platzierung bestehender Aktien aus dem Bestand von The Paragon Fund ...

