FRANKFURT (BaFin) -



"Das vergangene Jahr war ein schwieriges Jahr für unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft - die Versicherungsbranche eingeschlossen", begrüßt BaFin-Exekutivdirekter Dr. Frank Grund die rund 630 Teilnehmer der diesjährigen Jahreskonferenz der Versicherungsaufsicht. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die zehnte Auflage der Veranstaltung erstmals in rein digitaler Form statt. In seiner Rede zeigt sich Grund verhalten optimistisch, was die Situation der gesamten Versicherungsbranche anbelangt.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (21.04.2021)