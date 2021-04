Der Arbeitsmarkt in Österreich und der EU ist im vorigen Jahr von der Coronavirus-Pandemie stark beeinflusst worden. Die Beschäftigungsquote von Menschen zwischen 20 und 64 Jahren ging in der Union um 0,7 Prozentpunkte auf 72,4 Prozent zurück, berichtete Eurostat am Mittwoch. Die Beschäftigungsquote für Männer fiel von 2019 auf 2020 von 79 auf 78,1 Prozent. Die Beschäftigungsquote bei Frauen sank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...