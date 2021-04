Die Ölpreise haben am Mittwochvormittag nachgegeben. Gegen elf Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,09 US-Dollar und somit um 0,72 Prozent weniger als am Dienstag. Bei der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) war es ein geringeres Minus von 0,31 Prozent auf 62,14 Dollar."Angesichts weiter stark steigender Neuinfektionen mit dem Coronavirus in großen Schwellenländern wie Indien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...