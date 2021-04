Eine Serie-B-Finanzierung spült 70 Millionen Euro in die Kassen des Scooter-Verleihers Dott. Der will damit E-Bikes anschaffen. Das niederländische Startup hat in einer Mischung von Eigenkapital und Asset-Backed-Dept Gelder aufgenommen, um zu expandieren. Zudem will der Dienst mit einem neuen Bike-Sharing-Dienst wachsen. Die belgische Investmentgesellschaft Sofina übernahm die Führung der Finanzierungsrunde, wie Techcrunch berichtet. Dott betreibt einen Free-Floating-Verleih von rund 30.000 E-Scootern in fünf ...

